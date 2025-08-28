感受到大谷翔平信任　捕手拉辛：他說由我主導配球

▲大谷翔平搭檔捕手拉辛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（28）日在對辛辛那提紅人的比賽中二刀流出賽，主投5局僅失1分，飆出復出後最多的9次三振，終結長達749天的無勝投紀錄。此役與他搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）也在賽後分享了與大谷合作的感受，透露自己能感受到大谷給予的「信任」。

此役大谷共投出87球，其中最多使用的是曲球，高達23球，占26%；指叉球則使用11球，占13%，這2種變化球的使用率皆為本季新高。相對地，直球只投了15球，占比17%，是本季最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此拉辛解釋，「我們刻意讓對方打者無法預測直球，從一開始就使用曲球切入，整體來說非常奏效，這場比賽中曲球成為了非常重要的關鍵球種。」

Shohei Ohtani records his season-high 9th strikeout pic.twitter.com/Jg7TPgOk1n — MLB (@MLB) August 28, 2025

他補充，大谷過去幾場以直球為主，這場則改以變化球為核心，這樣的策略轉變使配球變得更有層次，「就像山本由伸一樣，大谷也擁有多種可用球種，只要能投進好球帶或靠近邊緣區域，他就會變成很優秀的投手。」

最特別的是，這場比賽的配球主導權從起初的大谷翔平，在賽中突然轉交給拉辛，他回憶說，「比賽一開始是大谷主導配球，但第3局時，我偶然出了個配球手勢，結果他接著就轉頭對我說，『這場就由你來引導。』那一刻我能感受到他對我的信任。」

拉辛也坦承中間有出現1次配球失誤，讓對手敲出全壘打，「那次失誤我們也從中學習，然後就向前看了，整體來說，我們這場搭配得非常舒服。」