梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLS勁旅邁阿密國際在2025年聯盟盃準決賽中於主場Chase Stadium迎戰同州勁敵奧蘭多城。儘管上半場一度落後，但他們靠著隊長梅西（Lionel Messi）在下半場梅開2度，以及替補中場塞戈維亞（Telasco Segovia）補時鎖定勝局，終場以3比1完成逆轉勝，不僅晉級決賽，也確定取得2026年中北美及加勒比海冠軍盃參賽資格。

上半場補時階段，奧蘭多城的帕沙利奇（Marco Pašalić）抓住機會破門，客隊帶著1比0的領先進入中場休息。

下半場第75分鐘，奧蘭多後衛布雷卡洛（David Brekalo）禁區內犯規並遭驅逐，邁阿密國際獲得點球機會，梅西在第77分鐘操刀主罰命中，替球隊扳平比數。

緊接著第88分鐘，梅西與老搭檔阿爾巴完成一次精妙的二過一配合後低射得分，幫助球隊2比1實現逆轉；這是梅西在本屆賽事的第二顆進球，他近9場比賽累積17次進球參與，展現驚人狀態。

補時階段，替補上陣的塞戈維亞接獲蘇亞雷斯助攻後，以巧妙挑射攻破門將防線，邁阿密國際最終將比分鎖定為3比1，這也是賽戈維亞在聯盟盃的第三顆進球。

獲勝後，邁阿密國際繼2023年後再度挺進聯盟盃決賽，劍指隊史第二座冠軍。同時，球隊也確定獲得2026年中北美冠軍盃的參賽資格，為未來的國際賽舞台提前卡位。

關鍵字： 邁阿密國際梅西

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

讀者回應

