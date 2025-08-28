運動雲

>

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

▲台灣睽違29年威廉波特奪冠（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣睽違29年威廉波特奪冠（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

剛贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的台北市東園國小教練團和小將今天抵達MLB運動家隊的臨時球場觀賽，總教練賴敏男原定開球，但傳出運動家高層因球隊即將搬遷內華達州，台灣則在總冠軍賽擊敗內華達州代表隊，介意之下取消開球，球隊公關為此致歉。

東園國小少棒隊今天自紐約飛抵舊金山，隨即乘坐巴士前往美國職棒大聯盟運動家隊位於沙加緬度的臨時球場，賴敏男原定擔任開球嘉賓，不料比賽開打前，主辦單位北美台灣一級棒聯盟突然接獲運動家公關通知，取消了開球，令人錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市東園國小少棒隊今年代表台灣出征威廉波特，日前於總冠軍賽以7比0擊敗內華達州拉斯維加斯隊為主的落磯山區代表隊，贏得世界賽冠軍。

▲賴敏男教練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲教練賴敏男。（圖／資料照）

賴敏男抵達會場準備進入球場前，北美台灣一級棒聯盟才接獲運動家公關通知，聯盟創辦人陳文澤向中央社表示，運動家公關告知他球團高層因球隊不久後將搬遷至賭城拉斯維加斯，為此感到介意因而取消開球，公關致歉，表示會有所補償。

運動家1名公關告訴中央社，他們感到很抱歉，但原定的台灣日活動包括啦啦隊表演、天選樂團演奏美國國歌等橋段都未省略，「這並非我的本意」。

北美台灣一級棒聯盟對突然取消開球一事表示憤怒，認為運動家隊此舉沒有必要，持續跟公關交涉，比賽照常開打。賴敏男同感錯愕，指出最擔心的是小將受到影響。

▲▼東園國小林晉擇。（圖／達志影像／美聯社）

▲東園國小王牌投手林晉擇。（圖／達志影像／美聯社）

今天小將和教練團抵達球場時，受到大批到場觀賽的美國球迷、在場等候的台僑熱情歡迎，大批當地美國球迷大聲歡呼、高喊「恭喜」，爭相和團隊合照。

美國球迷畢比（Randal Beebe）告訴記者，他有收看冠軍賽，對台灣少棒隊印象深刻，很開心能夠當面恭喜他們獲得威廉波特少棒錦標賽冠軍，「真的非常了不起」。

另一名美國球迷李華斯（Jason Rivas）則說，台灣小將一路走到這裡，還贏得了世界冠軍，非常振奮人心，對於今天能在球場歡迎他們感到非常榮耀。球隊高層並未對此出面說明，但此舉為台灣日活動留下一絲遺憾。

關鍵字： 威廉波特世界少棒錦標賽東園國小MLB運動家

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

大谷翔平5局飆9K相隔749日奪勝！ 道奇5比1系列賽橫掃紅人

大谷翔平5局飆9K相隔749日奪勝！ 道奇5比1系列賽橫掃紅人

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

熱門新聞

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

2樂天桃猿登門拜訪台南Josh

3MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

4失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

5大谷翔平5局飆9K握勝投資格

最新新聞

1大谷曾擔心2度手術無法完全恢復

2MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

3大谷復出首次投滿5局　刻意多用曲球

4大谷翔平笑稱「努力去打造比賽」

5大都會新人生涯前3場先發皆勝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366