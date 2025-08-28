魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

▲ 魔神樂 。（圖／截自魔神樂IG、樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿洋投魔神樂27日賽後透過Instagram限時動態發聲，對一路支持的球迷表達感謝，同時也呼籲外界不要再對他及家人做出惡意評論。

他強調，自己會繼續全力以赴，珍惜球迷給予的愛與支持。 魔神樂此戰先發5局用91球，被敲9支安打失7分，追平個人生涯單場第二高失分紀錄（最高為8分），其中5局單局爆6分，更是本季首次遇到的大失血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吞下敗仗的魔神樂，賽後於限動中寫道，「我會永遠全力以赴，也非常珍惜你們給我的愛。」他感謝球迷每一場比賽都在場邊給予熱情歡迎，強調自己一定會以最佳狀態回報支持。

不過，他也嚴肅指出，希望那些對他或家人發表惡意評論的人能夠停止，「請給予基本尊重。」最後再次向猿迷表達謝意，強調球迷的鼓勵對他來說意義重大。

全文如下

To the fans who support me and are always there for me,

致一直支持並陪伴我的球迷：

I am very grateful for your support and warm welcome at every game.

我非常感謝你們在每一場比賽給我的支持與熱情歡迎。

I promise to always give my best and I appreciate your love above all things.

我承諾會永遠全力以赴，也非常珍惜你們給我的愛，勝過一切。

For those people who believe they have the right to make a bad comment about me or my family,

至於那些認為自己有權利對我或我的家人發表惡意評論的人，

I ask for respect and do not bother doing so.

我只希望能得到尊重，請不要再這樣做。

Thanks for the love Rakuten Monkeys fans.

感謝樂天桃猿球迷給我的愛。