李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟27日晚間在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，全場共吸引13885名觀眾進場觀戰；黃衫軍靠著洋投李博登繳出6局僅失1分的優質先發，加上打線在第5局一波6分猛攻，終場以7比1擊敗對手，收下勝利。

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

李博登本場主投6局，被敲出4支安打，送出6次三振，僅在第6局失掉1分，整體表現相當穩定；對此總教練平野惠一在賽後肯定李博登的投球內容，「他真的就是越丟越能把他的長處、優勢展現出來。」

面對媒體詢問李博登是否已篤定在8月31日洋將大限前留隊，平野則低調表示：「這個還沒有，不予評論。」

談及李博登的投球優勢，平野接著指出：「打者很難鎖定他的目標，也難掌握他的投球timing，」其中特別是針對左打者的壓制力，本場也明顯改善，「上場比賽後，我們有針對他對左打的課題做了些討論，今天他修正得很好，壓制左打的表現也非常出色。」

此外，平野也特別點名今天蹲捕的高宇杰對李博登的幫助，「小高今天很好地協助投手發揮優勢，我覺得他做得非常出色。」

打線方面，中信前4局僅取得1分，但從5局下半起展開猛攻，包括王威晨、岳政華、江坤宇等人接連敲安，單局灌進6分奠定勝基；平野最後表示：「前3局對方投手完全壓制我們，我一直在等我們打者找到對策，從第4局開始我們打線開始讓對方投手感到不穩，然後再一舉突破，這一點做得非常好。」

