快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

▲王齊麟在社群上祝福李洋。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟）

▲王齊麟在社群上祝福李洋。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟）

記者楊庭蒝／綜合報導

行政院稍早公布「AI行動內閣2.0」名單，其中兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋，確定出任新成立的運動部首任部長，消息一出引發各界關注。而昔日「麟洋配」搭檔王齊麟，也在稍早於社群發聲，力挺多年夥伴的新角色，強調「運動員最懂運動員的需求」，對李洋的能力與勇氣充滿信心。

李洋在個人社群證實接下新職，坦言這是一段新的旅程與挑戰。他表示，自己將以「專業領航、團隊治理」為核心，結合專業人才、行政團隊與社會資源，推動更貼近基層、回應需求的政策。他也提出六大重點方向，包括全民運動落實、競技發展資源整合、推動國際賽事、壯大運動產業、實踐多元價值，以及加強基層與青少年培育，盼讓台灣運動「向上發展，也向下扎根」。

王齊麟則深情回顧，從國中同學到並肩奮戰的搭檔，李洋一路以來都是值得信賴的領導者，「一旦下定決心做一件事，他就會克服萬難全力以赴。」他指出，李洋早已功成名就，原本可以選擇輕鬆生活，但卻願意承擔責任、投身公共事務，「這份勇氣讓我深感佩服。」

對於外界質疑李洋行政資歷不足、政治經驗不夠，王齊麟則以多年相知的夥伴身分力挺，「他一定是在深思熟慮後才會選擇這條道路，我相信他不會輕易做出任何決定。」他強調，李洋的專業背景能讓運動員的聲音被更好地聽見，改善並提升台灣的運動環境，「我對他充滿信心，也為他感到驕傲。」

 

