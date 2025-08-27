胡金龍天母最後一戰想起2001亞青　林智勝送拍立得與全壘打有聲書

▲林智勝與胡金龍。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

胡金龍將於今年球季結束後引退，並展開全台巡迴告別賽。27日他最後一次在天母球場出賽，主場味全龍特別安排由同樣在今年告別球壇的「大師兄」林智勝代表獻上禮物。

味全龍與林智勝準備了拍立得相機與《WOW！全壘打囉！》有聲書，期盼胡金龍在退休後能享受親子時光，紀錄與女兒的生活點滴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡金龍在天母球場累計176打數，擊出57支安打，其中包含2發全壘打，打擊率高達.324。他坦言，中職生涯在天母球場印象最深刻的一戰，就是2018年明星賽在天母開轟，有趣的是，那次是用廖健富的球棒擊出。

回顧更早之前，胡金龍也提起2001年亞洲青棒錦標賽在天母奪冠的回憶：「我們亞青代表隊在這裡比賽，拿下生涯第一個大的國際賽冠軍。那時我高二，阿基（陳鏞基）高三，觀眾很多，對手還是日本甲子園明星隊。」該年王牌投手李振男展現二刀流身手，以2比0獲勝。

林智勝的贈禮格外具意義，胡金龍笑說：「等他到澄清湖，我們也會準備小禮物給他。」面對引退賽最後倒數一個月，他強調：「現在以球隊成績為重，個人放在其次。若能以總冠軍作為生涯句點當然最好，但可遇不可求，心態要保持平穩。」

▲林智勝與胡金龍。（圖／味全龍提供）