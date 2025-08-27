申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

▲申皓瑋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手申皓瑋因左腳阿基里斯腱傷勢，自15日下二軍休養近兩週後，終於在今（27日）賽前確定回到一軍，今晚對戰台鋼雄鷹，預計先發左外野。他透露，復健過程一切順利。

談到復健調整，申皓瑋透露跑步練習、測速都正常，「覺得自己還可以，下去二軍就是專心復健、訓練，就看身體狀況，防護團隊評估都沒問題。」

這次的休養時間比預期長？申皓瑋直言，其實上半季也有下去過，「只是自己比較靜不下來，想跟大家一起比賽。」他苦笑稱，今年球季「奇怪的小事」特別多，「像是在澄清湖比賽被打到，手不舒服，後來又是腳，不過至少不是太嚴重，都能在短時間內恢復。」

富邦悍將近期得點圈打擊表現欠佳，申皓瑋適時歸隊，他謙虛地說，「大家一起努力，加油加油！」目前他累積8轟，與張育成並列隊內次多。今天賽前他也進行正常打擊訓練，展現不錯狀態。

總教練陳金鋒則表示，申皓瑋一軍回歸後，會下場守備，不過考量到身體負擔，先不讓他鎮守中外野，「應該以左外野為主，等到腳的負擔都沒問題，再回到中外野。」

對此申皓瑋回應：「一切就按照教練團安排，有需要，我都可以，中外野也沒問題！」

此外，鋒總也透露今日投手異動，昨先發的黃保羅僅投3.2局，被敲4安、用87球失掉2分責失，包括1發全壘打。江國豪後援4.1局也被敲4安，不過僅失1分。兩人今天都下二軍，廖任磊預計升上一軍，增添牛棚戰力。

對於黃保羅昨天先發狀況，陳金鋒表示，「是還可以，沒有說差到哪，只是用球數比較多。」李東洺今天也開始隨隊，有機會回到先發輪值，待後續安排。