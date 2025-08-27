康佛托的釘子來了！　羅伯斯談Kiké傷癒回歸安排

▲E.赫南德茲傷癒回歸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（27）日賽前接受訪問，特別談到前一天從傷兵名單復出的內外野兼修工具人「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）。

E.赫南德茲因左手肘受傷，自7月初進入傷兵名單，昨天正式歸隊，並在今天對辛辛那提紅人的比賽以第8棒、三壘手身分先發出賽。

羅伯斯表示，E.赫南德茲的存在對球隊氣氛十分重要，「他能回來讓人感到興奮，他帶來的是鬥志、熱情和能量，同時他也是一名優秀的球員。」

他接著說，「在球隊目前的情況下，他的存在非常關鍵，他的多功能性幫助很大，今晚他守三壘，但他也能去二壘或外野。」

「以目前的陣容來看，他也會被納入外野輪換，可能先發在左外野，甚至偶爾守中外野。」羅伯斯暗示E.赫南德茲可能會成為解決康佛托（Michael Conforto）低潮所造成「左外野問題」的方案之一。

關於E.赫南德茲傷勢恢復情況，羅伯斯指出，「現在狀態很好，但仍需控制他在揮棒或滑壘時的負荷，他習慣左手在下方滑壘，這點要小心，就像大谷一樣。我們不會讓他每天出賽，會根據情況調整上場時間。」