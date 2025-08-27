不會想成為大谷翔平！　道奇鐵捕史密斯談自身定位：攻守穩定才是我的價值

▲道奇史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）以及弗里曼（Freddie Freeman）等超級巨星的帶領下，本季展現強大戰力；但在光芒四射的球星群中，捕手史密斯（Will Smith）同樣扮演不可或缺的角色。日前他在美國體育媒體《Bleacher Report》的播客節目《On Base with Mookie Betts》中談到自己在球隊的定位，直言「我不想成為大谷翔平」。

擔任主持人的貝茲率先拋問：「你怎麼看待自己在道奇的角色？大家討論的焦點多半是翔平、我或弗里曼。」

史密斯表示，捕手工作遠比打擊來得重要：「我認為比起打擊，捕手的防守更加重要，必須專注於每一顆球。」貝茲也點頭回應：「特別是在這樣的陣容裡更是如此。」

談到進攻端壓力，貝茲追問：「是不是你不會給自己太多壓力？」

史密斯則展現自信與成熟心態：「不，我對自己抱有非常高的期待。在打席上，我會選擇相信自己想做的事情，因為我總是有一個明確的計劃，我只是不讓自己太過用力，我覺得這才是重要的。」

面對陣中大谷翔平的驚人數據，史密斯坦言不會去比較：「也就是說，我不會試圖變得像翔平那樣，不會每年都想打50支全壘打，那根本不可能發生，對吧？但是，我能上壘，弗里曼能打，我也能得分。」

史密斯本季至今繳出打擊率.294、15支全壘打、58分打點，打擊率僅次於弗里曼，持續展現頂級捕手的價值。