運動雲

>

道奇席漢繳生涯代表作！7局10K無失分　賽後親曝致勝關鍵

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇25歲右投席漢（Emmet Sheehan）今（26）日在主場對辛辛那提紅人先發，繳出大聯盟生涯代表作，主投7局僅被擊出2安無失分，送出10次三振，收下本季第5勝，助球隊以7比0完封對手，並重返國聯西區單獨龍頭位置。賽後他也親自點出本場致勝關鍵。

席漢此戰投出個人大聯盟最長的7局，並以10K追平個人生涯最多三振紀錄，表現幾近完美。首局他即展現穩定節奏，面對敵方強打克魯茲（Elly De La Cruz）以變速球誘出揮空三振，完成3上3下的開局。

▲▼道奇席漢。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲席漢完美開局。（圖／達志影像／美聯社）

儘管在2局被拉克斯（Gavin Lux）敲出二壘安打，但他隨即穩定化解危機；第3局到第6局期間，他連續投出無安打內容；7局面對首名打者海斯（Austin Hays）被敲出左外野安打，但隨後仍成功讓紅人打線3上3下退場，整場無失分完美守成。

賽後，席漢表示對自己的滑球運用感到滿意，並指出速球與變速球的運用是取勝關鍵，「我刻意利用速球與變速球的節奏差來破壞對手打擊節奏，想把速球落點壓低進入好球帶，可惜到比賽後段才比較能做到，不過整體而言，是很不錯的內容。」

他也特別提到隊友守備幫了大忙，「有幾球我以為要變成全壘打了，但隊友在全壘打牆前把它們接下來，真的太感謝了。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對席漢的表現給予高度肯定，「他今天將所有武器搭配得恰到好處，能在首球搶下好球數，滑球非常犀利，速球帶有生命力，變速球與曲球也搭配得很好，捕手史密斯（Will Smith）今天的引導很出色。」

他進一步指出，「球隊近期需要能夠撐局數的先發，席漢今天能投滿7局，且接近100球的用球數，是次非常寶貴的經驗。從他身上，我看見了穩定的成長軌跡。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯席漢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4小野寺賢人結束賽季829送別會

5湖人繼續補強禁區！簽下G聯盟火鍋王

最新新聞

1樂見年輕打者成長多　洪總點關鍵

2鈴木駿輔轉隊首次一軍先發不想輸魔鷹

3獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼

4魔鷹能留下洪一中妙比啦啦隊外援

5利物浦3比2驚險擊退紐卡索

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366