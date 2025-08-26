道奇席漢繳生涯代表作！7局10K無失分　賽後親曝致勝關鍵

Emmet Sheehan matches his career high with a 10-strikeout performance pic.twitter.com/HNkudnj8GN — MLB (@MLB) August 26, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇25歲右投席漢（Emmet Sheehan）今（26）日在主場對辛辛那提紅人先發，繳出大聯盟生涯代表作，主投7局僅被擊出2安無失分，送出10次三振，收下本季第5勝，助球隊以7比0完封對手，並重返國聯西區單獨龍頭位置。賽後他也親自點出本場致勝關鍵。

席漢此戰投出個人大聯盟最長的7局，並以10K追平個人生涯最多三振紀錄，表現幾近完美。首局他即展現穩定節奏，面對敵方強打克魯茲（Elly De La Cruz）以變速球誘出揮空三振，完成3上3下的開局。

▲席漢完美開局。（圖／達志影像／美聯社）

儘管在2局被拉克斯（Gavin Lux）敲出二壘安打，但他隨即穩定化解危機；第3局到第6局期間，他連續投出無安打內容；7局面對首名打者海斯（Austin Hays）被敲出左外野安打，但隨後仍成功讓紅人打線3上3下退場，整場無失分完美守成。

賽後，席漢表示對自己的滑球運用感到滿意，並指出速球與變速球的運用是取勝關鍵，「我刻意利用速球與變速球的節奏差來破壞對手打擊節奏，想把速球落點壓低進入好球帶，可惜到比賽後段才比較能做到，不過整體而言，是很不錯的內容。」

他也特別提到隊友守備幫了大忙，「有幾球我以為要變成全壘打了，但隊友在全壘打牆前把它們接下來，真的太感謝了。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對席漢的表現給予高度肯定，「他今天將所有武器搭配得恰到好處，能在首球搶下好球數，滑球非常犀利，速球帶有生命力，變速球與曲球也搭配得很好，捕手史密斯（Will Smith）今天的引導很出色。」

他進一步指出，「球隊近期需要能夠撐局數的先發，席漢今天能投滿7局，且接近100球的用球數，是次非常寶貴的經驗。從他身上，我看見了穩定的成長軌跡。」