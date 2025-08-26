運動雲

>

道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇26日（台灣時間）在主場火力全開，以7比0完封辛辛那提紅人，豪取2連勝。由於教士同日落敗，道奇相隔4天再度重返國聯西區單獨首位，分區封王魔術數字降至「29」。

大谷翔平以「第一棒、指定打擊」出賽，3打數無安打、選到1次保送；先發投手席漢（Emmet Sheehan）繳出生涯代表作，主投7局僅被敲2安無失分。

首局首打席，大谷面對紅人先發右投格林（Hunter Greene）連飆4顆時速101英里（約162.8公里）的速球，第5球更測得本季最快的102英里（約166.4公里）。在滿球數後，他碰到對方首度投出的變化球——低角度滑球，結果打成三壘飛球出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

第3局第2打席，大谷選到四壞保送，第5局第3打席擊出一壘滾地球出局，第7局第4打席則擊成二壘滾地球。

道奇先發席漢表現亮眼，主投7局僅被敲2安無失分，奪下本季第5勝（2敗）。這是他本季第10場登板，投出生涯最長的7局、最多的96球，並且締造個人生涯單場最多、也是本季第2度飆出10K。

打線也火力全開，為席漢火力支援。第3局由帕赫斯（Andy Pages）轟出本季第22號陽春砲先馳得點；第5局他又扛出第23號兩分砲，助隊追加分數。

第6局道奇把握對手守備失誤再添2分，第7局貝茲（Mookie Betts）補上一發本季第14轟。第8局帕赫斯則以左外野犧牲打再添1分，全場繳出單場4打點的火燙演出。

▲ 帕赫斯（Andy Pages）在週一比賽中遭教士先發投手迪倫・席斯（Dylan Cease）觸身球擊中，他當下情緒激動，認為對方是故意為之 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 帕赫斯（Andy Pages） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB道奇大谷翔平紅人比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2小野寺賢人結束賽季829送別會

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

5大谷翔平擊掌送飛吻　球迷服氣喊GOAT

最新新聞

1「當最後一年打」　張洺瑀珍惜舞台

2羅伯斯回顧帕赫斯差點3響砲打席！

3洋砲變洋投！戴維森登板締紀錄

4洋將大限倒數！味全龍新洋將確定加盟

5勇士補進新血！MIT高材生林俊佑加盟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366