道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇26日（台灣時間）在主場火力全開，以7比0完封辛辛那提紅人，豪取2連勝。由於教士同日落敗，道奇相隔4天再度重返國聯西區單獨首位，分區封王魔術數字降至「29」。

大谷翔平以「第一棒、指定打擊」出賽，3打數無安打、選到1次保送；先發投手席漢（Emmet Sheehan）繳出生涯代表作，主投7局僅被敲2安無失分。

首局首打席，大谷面對紅人先發右投格林（Hunter Greene）連飆4顆時速101英里（約162.8公里）的速球，第5球更測得本季最快的102英里（約166.4公里）。在滿球數後，他碰到對方首度投出的變化球——低角度滑球，結果打成三壘飛球出局。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

第3局第2打席，大谷選到四壞保送，第5局第3打席擊出一壘滾地球出局，第7局第4打席則擊成二壘滾地球。

道奇先發席漢表現亮眼，主投7局僅被敲2安無失分，奪下本季第5勝（2敗）。這是他本季第10場登板，投出生涯最長的7局、最多的96球，並且締造個人生涯單場最多、也是本季第2度飆出10K。

打線也火力全開，為席漢火力支援。第3局由帕赫斯（Andy Pages）轟出本季第22號陽春砲先馳得點；第5局他又扛出第23號兩分砲，助隊追加分數。

第6局道奇把握對手守備失誤再添2分，第7局貝茲（Mookie Betts）補上一發本季第14轟。第8局帕赫斯則以左外野犧牲打再添1分，全場繳出單場4打點的火燙演出。

▲ 帕赫斯（Andy Pages） 。（圖／達志影像／美聯社）