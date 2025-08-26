「每年都當最後一年打」　張洺瑀生涯第9年珍惜舞台

▲打職棒9年首次拿MVP的張洺瑀。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手張洺瑀今年曾在二軍沉潛一段時間，直到8月才再度回到一軍。進入職棒第9個球季的他，抱著「每年都當最後一年來打」的心態，盼能持續為球隊做出貢獻。

張洺瑀在5月22日被下放二軍，8月15日重返一軍。8月份累計15打數敲出4支安打，打擊率.267。剛升上一軍就連兩場比賽敲安，8月22日更在平手時擊出致勝安打，拿下生涯首次單場MVP，登上英雄舞台感動哽咽。

回顧在二軍的調整過程，張洺瑀表示：「輝哥（高國輝）平常練習時要求我們把球打平、打強，提升擊球品質。其實練的內容沒有不同，只是我對自己要求更高，也更加專注。」

去年曾赴美國 Driveline 訓練中心進修、今年轉任富邦悍將二軍打擊教練的陳品捷，也把自身經驗分享給他。張洺瑀透露：「因為每個人觀察的角度不同，我有時會請教他，看看我所注意到的問題，和他眼中的看法是否一致。」

這次重返一軍，他格外珍惜，也感謝一軍教練團給予機會。隨著球季逐漸進入尾聲，對於職棒生涯邁入第9年的他來說，更是要把握當下。他說：「其實就像（李吳）永勤說的，這幾年每年都當最後一年在打。一、二軍之間的上下，自己也很有感。結果無法預測，只能盡力把該做的事情做好。」