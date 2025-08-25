12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

▲富邦悍將わくわく日本祭，能見篤史開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將將在 9 月 6、7 日於新莊棒球場再度舉辦廣受球迷喜愛的「わくわく日本祭」主題日，今年活動更是驚喜連連。除了延續濃厚的日式氛圍外，球團特別攜手日本太平洋聯盟，邀請到日職知名左投「鋼鐵左腕」能見篤史，以及旅台多年的「日本女星」大久保麻梨子，分別在兩天與球迷熱情互動。

6 日能見篤史將親臨新莊「城堡」，不僅擔任開球嘉賓，還會在賽前舉辦簽名會。他職棒生涯長達 18 年，效力過阪神虎、歐力士猛牛，累積 104 勝，生涯締造 1500 次三振里程碑，是日職史上第 57 位達成的投手。2013 年經典賽與王建民在東京巨蛋同場對決，更是台日球迷記憶中的經典場景，如今以日本國家隊投手教練身分再度現身，意義非凡。

7 日登場的嘉賓則是深受台灣粉絲喜愛的大久保麻梨子。來自福岡的她定居台灣超過 14 年，跨足戲劇、電影、廣告及主持領域，以清新氣質和自然演技深受矚目。她將首次走進新莊城堡，替悍將開球，為活動增添更多亮點。

除了重量級嘉賓，「わくわく日本祭」場外同樣熱鬧。球團特別規劃日式拍照區，提供浴衣免費體驗，並準備各式日系屋台美食，包括「masalu 日式炸肉餅」、「senka fruit 蘋果糖」、「八兵衛大阪燒／鯛魚燒」等攤位，讓球迷彷彿置身日本夏日祭典。

遊戲攤位則設計了「壽司の達人」、「達摩傳說」、「歌留多」、「競馬王」、「手裏投劍」等關卡，完成挑戰即可獲得限定木漿海綿紀念品，兩日分別推出「帥氣 Frankie 款」及「可愛 Bonnie 款」。此外，參與太平洋聯盟攤位互動，還有機會抽中多項日職球星簽名禮品。

悍將球團表示，「わくわく日本祭」結合日職元素與祭典氛圍，不僅要讓球迷看見職業棒球的熱血，也能在球場體驗滿滿日式文化魅力。更多活動詳情，將陸續公布於悍將官方粉絲團。

▲富邦悍將わくわく日本祭。（圖／富邦悍將提供）