韓媒關注！台灣「怪物投手」領軍封王　賴敏男：很高興為台灣奪冠

▲▼東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣睽違29年再度稱霸威廉波特少棒殿堂，讓全台球迷振奮不已，這座冠軍不僅是少棒史上的重要里程碑，更具有非凡意義。總教練賴敏男五度叩關終於圓夢，他也親自透露，這顆具有紀念價值的冠軍球將收藏在東園國小的典藏館中。

比賽進行到6局下，台灣以7比0領先，當左外野手接殺飛球形成最後一個出局數，全場瞬間沸騰，小將們衝向投手丘歡慶，與教練團一起趴在地上釋放壓力，場面既感動又熱血。

台灣的歷史性奪冠也引起國際媒體關注，近年與台灣熱烈爭奪亞太區代表的韓國相當關注此消息，韓媒也有相關報導，《韓聯社》以「靠『怪物投手』領軍，台灣相隔29年再奪世界少棒聯賽冠軍」、《topstarnews》：「5局1安打無失分」……林晉擇領軍台灣，相隔29年再奪世界少棒聯賽冠軍」、《京鄉新聞》台灣7比0完勝美國，相隔29年再奪世界少棒聯賽冠軍、《newsis》「台灣時隔29年再奪世界少棒聯賽冠軍……『怪物投手』大顯身手」。

至於最重要的冠軍球去向，賴敏男表示：「我們學校有新的典藏館，未來會請小朋友簽名，然後將冠軍球放進典藏館保存。」

談到這座睽違29年的冠軍，賴敏男感性地說：「台灣已經拿過17次冠軍，台北在1972年奪冠，台灣最後一次奪冠是1996年，已經相隔29年。我們很高興能替台灣、替我們的國家拿到這座冠軍。」

林晉擇前四局完全壓制，直到五局才被擊出內野安打，仍未失分。他主投5局僅用89球，送出4次三振，沒有保送，全場只被擊出1支安打。陳啟盛在第六局登板收尾，順利守住完封勝。

關鍵字： 少棒冠軍台灣賴敏男林晉擇

