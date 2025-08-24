桃猿應援團長失言「臭俗辣」致歉　Josh送出球衣冷回8字

▲台南Josh。（圖／翻攝自台南Josh YouTube頻道、胡冠辰攝）。



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿應援團長阿杰24日晚間因對知名棒球YouTuber「台南Josh」的發言引爆爭議，雖然他在賽後第一時間公開致歉，但Josh稍晚僅以8字「謝謝邀請 不克前往」回應，同時已兌現承諾，將當天購買的灰色球衣送出。

▲台南Josh回覆。（圖／截自台南Josh社群平台）



事件起因於Josh當天現身桃園觀賽，因私人行程提前離場。阿杰隨後在場內發言時點名，「他知道我要Cue他，所以跑掉了，俗稱臭俗辣，我們今天這種分數（當時桃猿0比6落後）就是他害的。」

言論一出隨即引發批評，阿杰賽後解釋僅是想炒熱氣氛，隨後也向Josh道歉，澄清只是想邀請他一起到舞台同樂，並沒有壞意。

對於團長的致歉與邀約，Josh稍晚在社群僅回「謝謝邀請，不克前往」，未再多談。球迷普遍解讀，這短短八字已經傳達了無奈與不滿。

▲台南Josh回覆。（圖／截自樂天桃猿粉絲團、台南Josh社群平台Threads）



事件延燒至今，不少人力挺Josh，留言指出「短短八個字，代表憤怒與無奈」、「再怎麼大肚量的人，也不可能還會接受這邀請」、「去工作還要被調侃，還要你台上賣笑？」

也有球迷感嘆錯失修復契機，「明明可以是歡樂修復的機會，結果卻變成爭議。」、「真的很抱歉讓國師留下不好的回憶。」