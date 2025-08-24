運動雲

>

逆轉DNA！半場落後兩球不驚慌　巴薩補時烏龍絕殺3比2氣走萊萬特

▲托雷斯（Ferran Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲托雷斯（Ferran Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西甲衛冕軍巴塞隆納24日清晨再度展現「逆轉之王」的本色！在 2025-26賽季西甲第2輪的比賽中，藍紅軍團客場挑戰升班馬萊萬特，上半場巴塞隆納陷入0比2的劣勢，但下半場他們憑藉佩德里（Pedri）與托雷斯（Ferran Torres）連進兩球，加上終場前的一記烏龍球，最終驚險以3比2逆轉取勝，收下寶貴3分積分。

比賽開場萊萬特展現強勢攻勢，第15分鐘新援托爾揚（Jeremy Toljan）助攻羅梅羅（Iván Romero）首開紀錄；半場結束前，巴塞隆納一次手球被VAR判定為點球，萊萬特莫拉雷斯（José Luis Morales）操刀命中，主隊將比分擴大至2比0。

雖然巴塞隆納在上半場也有數次良機，包括拉什福德（Marcus Rashford）、佩德里與費蘭的射門，但始終無功而返，巴塞隆納帶著兩球落後進入更衣室，主帥弗利克（Hansi Flick）面臨嚴峻挑戰。

下半場一開始，巴塞隆納迅速扭轉局面，第49分鐘，佩德里在角球二次進攻中轟出禁區外世界波，替球隊吹響反攻號角；第52分鐘拉菲尼亞（Raphinha）開出角球，托雷斯禁區內搶點破門，巴塞隆納2比2將比分扳平。

此後比賽完全倒向巴塞隆納，但萊萬特防線頑強抵抗，門將坎波斯（Pablo Campos）更有神勇撲救，讓藍紅軍團一度看似只能接受平局。

比賽進入補時階段，亞馬爾（Lamine Yamal）左路突破後送出險惡傳中，萊萬特後衛在解圍時不慎將球碰進自家球門；第91分鐘巴塞隆納3比2完成驚天逆轉秀，終場鎖定勝局。

巧合的是，三年前巴薩在同一場地同樣以3比2逆轉擊敗萊萬特，過程也包括點球、補時決勝球，歷史宛如重演。

關鍵字： 足球西甲巴塞隆納

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門新聞

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

2台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

3被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

4不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

5「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

最新新聞

1兄弟曝3天商品銷售營業額達2800萬

2巴薩補時絕殺3比2氣走萊萬特

3洪總看那瑪夏開箱：前兩局虐殺中職打者

4胡金龍桃猿球場最終戰！樂天主場獻禮

5大巨蛋太陽升起！林家鋐猛打3打點　台鋼逆轉兄弟終結魔咒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366