逆轉DNA！半場落後兩球不驚慌　巴薩補時烏龍絕殺3比2氣走萊萬特

▲托雷斯（Ferran Torres）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西甲衛冕軍巴塞隆納24日清晨再度展現「逆轉之王」的本色！在 2025-26賽季西甲第2輪的比賽中，藍紅軍團客場挑戰升班馬萊萬特，上半場巴塞隆納陷入0比2的劣勢，但下半場他們憑藉佩德里（Pedri）與托雷斯（Ferran Torres）連進兩球，加上終場前的一記烏龍球，最終驚險以3比2逆轉取勝，收下寶貴3分積分。

比賽開場萊萬特展現強勢攻勢，第15分鐘新援托爾揚（Jeremy Toljan）助攻羅梅羅（Iván Romero）首開紀錄；半場結束前，巴塞隆納一次手球被VAR判定為點球，萊萬特莫拉雷斯（José Luis Morales）操刀命中，主隊將比分擴大至2比0。

Desde los once pasos, llegó el segundo del Levante .



Una mano de Alejandro Balde, que fue revisada por el VAR, provocó el penal con el que José Luis Morales anotó el segundo de los locales . pic.twitter.com/4y85I6yXGl — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 23, 2025

雖然巴塞隆納在上半場也有數次良機，包括拉什福德（Marcus Rashford）、佩德里與費蘭的射門，但始終無功而返，巴塞隆納帶著兩球落後進入更衣室，主帥弗利克（Hansi Flick）面臨嚴峻挑戰。

下半場一開始，巴塞隆納迅速扭轉局面，第49分鐘，佩德里在角球二次進攻中轟出禁區外世界波，替球隊吹響反攻號角；第52分鐘拉菲尼亞（Raphinha）開出角球，托雷斯禁區內搶點破門，巴塞隆納2比2將比分扳平。

???????? GOAL | Levante 2-2 Barcelona | Ferran Torres



FERRAN TORRES HAS EQUALIZED FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/14OXKQuSn2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 23, 2025

此後比賽完全倒向巴塞隆納，但萊萬特防線頑強抵抗，門將坎波斯（Pablo Campos）更有神勇撲救，讓藍紅軍團一度看似只能接受平局。

比賽進入補時階段，亞馬爾（Lamine Yamal）左路突破後送出險惡傳中，萊萬特後衛在解圍時不慎將球碰進自家球門；第91分鐘巴塞隆納3比2完成驚天逆轉秀，終場鎖定勝局。

巧合的是，三年前巴薩在同一場地同樣以3比2逆轉擊敗萊萬特，過程也包括點球、補時決勝球，歷史宛如重演。