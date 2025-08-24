C羅締造歷史！成首位四大俱樂部百球先生　艾納斯爾點球惜敗無緣冠軍

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

葡萄牙傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）日前再度改寫足壇紀錄！他在沙烏地超級盃決賽攻入個人效力艾納斯爾（Al Nassr）的第100球，成為史上首位在四家不同俱樂部都達成「百球里程碑」的傳奇球員；然而，艾納斯爾最終在點球大戰3比5不敵艾阿赫利（Al Ahli），C羅依舊錯失在沙烏地奪下首座冠軍的機會。

???????? Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation.



One more today in Super Cup final. ???????? pic.twitter.com/OpcNku4qtS [廣告]請繼續往下閱讀... August 23, 2025

現年40歲的羅納度自2022年12月加盟艾納斯爾以來，僅花113場比賽就完成百球壯舉；此前，他已分別在皇家馬德里（451球）、曼聯（145球）、尤文圖斯（101球）締造百球紀錄，這次更讓自己成為世界足壇第一人，超越了蘭加拉（Isidro Lángara）、羅馬里奧（Romário）、內馬爾（Neymar）等三位「三隊百球」的傳奇射手。

Cristiano Ronaldo becomes the ONLY player EVER to score 100 goals in 4 different countries and for his NT. pic.twitter.com/wxlrTR21au — TCR. (@TeamCRonaldo) August 23, 2025

比賽於香港大球場進行，羅納度在第41分鐘罰進點球，率隊先馳得點，但艾阿赫利的凱西（Franck Kessié）隨即扳平。

下半場末段，布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）再度為艾納斯爾超前，不過巴西後衛伊巴涅斯（Ibañez）最後時刻頭槌建功，將比賽拖進點球大戰。

十二碼決戰中，C羅雖再次命中，但隊友哈伊巴里（Abdullah Al-Khaibari）失手，最終艾納斯爾以3比5吞敗，讓羅納度在加盟後連續三場決賽失利，仍與沙烏地首冠擦肩而過。

NEW RECORD:



Cristiano Ronaldo has now lost the MOST finals EVER in Football with 12.



CR7 loves breaking records pic.twitter.com/dmKxCvLe5b — Al Nassr FC (@Al_Nassrt) August 23, 2025

截至目前，C羅的俱樂部進球數字如下，艾納斯爾：113場／100球，尤文圖斯：134場／101球，皇家馬德里：438場／451球，曼聯：346場／145球。

其中，他在皇馬效力8年期間最為輝煌，不僅成為隊史最佳射手，還助球隊贏得16座冠軍獎盃，包括4座歐冠。

此外，羅納度也為葡萄牙國家隊在221場比賽中攻入138球，鞏固其「國際賽史上最佳射手」地位。