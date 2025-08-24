「K湯換成喬治」勇士更強？　前NBA悍將驚人言論掀熱議

"If you put Paul George in that role as Klay Thompson, playing with Steph [Curry], Draymond Green, and [Andre] Iguodala... I think that Golden State probably wins more championships."



— Patrick Beverley ????



(via @PatBevPod)pic.twitter.com/uMJsz31eS4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

金州勇士在2010年代締造王朝霸業，被譽為NBA史上最偉大球隊之一。不過，前NBA悍將比佛利（Patrick Beverley）卻語出驚人，直言若當年不是湯普森（Klay Thompson），而是全能搖擺人喬治（Paul George）與柯瑞、格林（Draymond Green）並肩作戰，灣區大軍或許能拿下更多總冠軍。

比佛利在自己的Podcast節目《The Pat Bev Show》上直言，「如果你把喬治放在K湯的位置，和柯瑞、格林、伊古達拉（Andre Iguodala）搭配……我覺得勇士應該會拿下更多冠軍。」他認為喬治攻守更全面，在某些層面能提供比湯普森更大的價值。

▲比弗利直言若用喬治取代K湯，勇士可奪更多冠軍。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

確實，喬治曾是聯盟頂尖的全能搖擺人，2018年效力奧克拉荷馬雷霆的首季曾躋身MVP票選第3，生涯初期就是溜馬頭牌，曾與在熱火時期的天王詹姆斯（LeBron James）有過精彩對決。然而，頭號主將的成功並不代表能無縫轉換成二當家的角色。

勇士當時的獨特之處，在於同時擁有柯瑞與湯普森兩位史上最佳「無球」射手。K湯雖缺乏自主創造進攻能力，但接球就投的火力無可取代，是柯瑞的最佳搭檔，更是球隊體系的完美拼圖。

▲湯普森無數次在季後賽扮演關鍵角色，「Game 6 Klay」傳奇因此誕生。（圖／達志影像／美聯社）

在無數季後賽夜晚，湯普森屢屢憑藉投籃力挽狂瀾，「Game 6 Klay」的傳奇正是在那個時代誕生。美國媒體《ClutchPoints》認為，雖然喬治或許能帶來不同價值，但K湯的投射影響力幾乎無人能及。

因此，斷言勇士「把湯普森換成喬治就能贏更多冠軍」，無疑是對K湯在王朝貢獻的低估。當年這支勇士的偉大，正是建立在兩位無球神射與堅實防守基礎上。

▲喬治曾是聯盟頂尖攻守全能的搖擺人。（圖／達志影像／美聯社）