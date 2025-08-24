道奇陷入貧打低潮　羅伯斯：揮棒策略須改變 不能單靠長打

▲道奇羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近期陷入嚴重打擊低潮，與聖地牙哥教士的龍頭攻防戰連續2場得分都僅仰賴弗里蘭德（Alex Freeland）的全壘打；球隊明星群手感冰冷，導致道奇屈辱的丟掉國聯西區龍頭，賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）直言，問題不在於球員的才能，而在於缺乏韌性與鬥志。

根據大聯盟官網記者陳松亞（Sungjae Chen）統計，自1958年道奇搬遷至洛杉磯後，這是首次連續2場比賽遭對方先發投手投滿6局以上，且被壓制在1支安打以下。

本季狀態不穩的教士左投柯提斯（Nestor Cortes），面對道奇竟投出6局1出局前的完全比賽，直到第8棒羅哈斯（Miguel Rojas）在6局上以右外野安打打破無安打僵局，卻隨即被肯尼迪（Buddy Kennedy）、大谷翔平擊出飛球化解危機，攻勢無疾而終。

身為球隊休息室領袖，羅哈斯賽後坦言球隊揮棒策略存在問題：「我覺得今天我們的揮棒，不像是以上壘為目的，而是過度追求製造傷害（長打），揮大棒的情況太明顯。」

羅伯斯主帥對缺乏氣勢的打線毫不留情批評，他甚至在回答一個提問時，連續講了兩分鐘，罕見地進行了「小型演講」。

他指出：「已經是8月下旬了，重要的不是打得漂不漂亮，而是即使不好看也要留下結果，就算當天的揮棒不完美，也得設法擊出安打上壘，串聯局數、轉化為得分；必須帶著這樣的心態，這不是才能的問題。」

同時，他也提醒球員必須調整策略：「不要老是只想著長打，而要縮短握棒去應對，這是必要的，但從整體球隊來看，還沒有徹底做到；揮棒的探索、技術上的調整，應該在打擊練習籠裡就完成。」

大谷翔平此戰先是揮空三振，之後擊出兩次外野飛球，連續19場比賽上壘紀錄止步，雖然他的長打能力仍是球隊最大武器，但在低潮期更重要的是上壘，增加對對手投手的壓力。

羅哈斯最後強調：「我們有很多能打全壘打的選手，但同時我們也知道可以打出更好的比賽，最終還是必須突破對方先發投手，用我們的力量把他們從投手丘拉下來。」