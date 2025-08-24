運動雲

大谷翔平連兩戰無安打　道奇1比5不敵教士跌至國聯西區第二

▲教士先發柯提斯（Nestor Cortes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

國聯西區龍頭攻防戰24日持續上演！洛杉磯道奇今天在客場1比5不敵聖地牙哥教士，系列戰苦吞二連敗，自8月13日以來首度跌至第二；大谷翔平此役以「第一棒、指定打擊」先發出場，4打數未能建功，連續兩場比賽無安打，個人自8月以來20場比賽的連續上壘紀錄也停在「19」。

道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）適逢32歲生日登板，但第4局出現亂流，連續保送與被擊出安打後，遭勞雷亞諾（Ramón Laureano）擊出2分打點適時安打，隨後再被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）高飛犧牲打送回1分，道奇單局失掉3分，最終葛拉斯諾僅投4局失3分吞下敗戰。

教士先發柯提斯（Nestor Cortes）則展現壓制力，前5局完全封鎖道奇打線，直到第6局才被羅哈斯（Miguel Rojas）擊出球隊首支安打，但隨後成功化解危機，最終交出6局無失分佳作，拿下勝利。

賽後柯提斯表示：「我知道對面有大谷這樣的打者，但今天專注在自己的投球計畫，很高興能幫助球隊拿下重要一勝。」

大谷的打擊內容雖有亮點，第3打席一度將球擊至中外野全壘牆邊，但仍被接殺，他坦言：「我覺得今天揮棒感覺並不差，只是結果沒有出來，球隊現在連敗，明天一定要想辦法贏下來。」

道奇在第8局靠代打新秀弗里蘭德（Alex Freeland）轟出個人第2號全壘打追回1分，但同局下半柏格茲（Xander Bogaerts）再補上2分打點二壘安打，徹底澆熄道奇反攻希望；教士終場以5比1獲勝，重返國聯西區單獨首位，領先道奇1場勝差。

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

