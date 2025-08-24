洋基苦吞對戰紅襪8連敗！布恩怒斥「很爛的週末」　賈吉直言球員必須挺身而出

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期陷入低潮，在美聯外卡爭奪戰中再度跌跤；24日在布朗克斯主場以1比12慘敗波士頓紅襪，本季對戰紅襪苦吞8連敗，戰績下滑至69勝60敗，落後紅襪（71勝59敗）1.5場。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後語氣沉重，坦承球隊狀態不佳；「我們還沒有時間用盡，」布恩說，「但如果我們不改善，事情就會慢慢消散，我們也到不了想去的地方，這真的是一個很爛的週末，完全不是我們在聖路易與坦帕完成5連勝之後所期待的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

布恩也強調，輸球令人不滿，尤其是面對宿敵紅襪：「我不喜歡輸給任何人，尤其是紅襪。」

隊長賈吉（Aaron Judge）在賽後直言責任在球員身上：「我們必須打得更好，事情歸根究柢就是這樣，教練不能解決，球迷不能解決，媒體不能解決，這是更衣室裡的球員必須去面對的，我們得站出來。」

雖然賈吉表示自己身體感覺「很好」，但自從因右手屈肌拉傷復出後，他僅繳出打擊率 .218（55打數12安），包括3支全壘打與16次三振；他承認手肘「正在恢復中」，但尚未有重返外野守備的時間表。

「我真的很生氣，」賈吉補充說，「我們必須停止送給對手額外出局數，並且更好地把握得分機會，大家都得提升一點強度，明天上場把事情做好。」

Big G Bomb pic.twitter.com/g9bTs2C5Ny — New York Yankees (@Yankees) August 23, 2025

史坦頓（Giancarlo Stanton）在4局轟出本季第16發全壘打，但也是洋基對紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）的唯一得分；「他們是好球隊，我們也是，但我們必須在這些比賽中執行到位，」史坦頓最後說，「分區對戰我們必須做到，然而我們沒有做到。」