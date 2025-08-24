MVP約基奇送別金塊隊友小波特　竟叮嚀「去紐約記得戴保險套」

Michael Porter Jr. says Nikola Jokić texted him, “Make sure you wear condom out there,” after his trade to Brooklyn ????????????



記者游郁香／綜合報導

金塊今夏拆散2023年冠軍班底，將小波特（Michael Porter Jr.）交易至籃網，換來3D好手強森（Cameron Johnson）。這是小波特生涯首次被交易，他坦言與隊友道別相當不捨，不過3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）卻用獨特幽默送上告別訊息，讓人哭笑不得。

波特在Podcast節目中回憶，「要和隊友告別真的很難，但這就是職業運動的本質。我們還是會保持聯繫。」他特別提到幾位先發搭檔莫瑞（Jamal Murray）與戈登（Aaron Gordon），還有一哥約基奇令他難忘的「叮嚀」。

性格低調的約基奇語出驚人寫道，「去紐約要收斂點，記得戴保險套。」這段話瞬間成為美媒熱議焦點，也讓球迷看見他在休息室裡少見的一面。

現年27歲的小波特，上季為金塊出賽77場，繳出場均18.2分、7籃板、2.1助攻，投籃命中率50.4%、三分命中率39.5%，仍是陣中重要火力。但在季後賽西區次輪不敵雷霆後，金塊選擇重整陣容，最終將他送往籃網。前進布魯克林後，小波特預計被賦予更吃重的角色，成為重建藍圖的關鍵拼圖。

