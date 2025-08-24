運動雲

>

MVP約基奇送別金塊隊友小波特　竟叮嚀「去紐約記得戴保險套」

記者游郁香／綜合報導

金塊今夏拆散2023年冠軍班底，將小波特（Michael Porter Jr.）交易至籃網，換來3D好手強森（Cameron Johnson）。這是小波特生涯首次被交易，他坦言與隊友道別相當不捨，不過3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）卻用獨特幽默送上告別訊息，讓人哭笑不得。

波特在Podcast節目中回憶，「要和隊友告別真的很難，但這就是職業運動的本質。我們還是會保持聯繫。」他特別提到幾位先發搭檔莫瑞（Jamal Murray）與戈登（Aaron Gordon），還有一哥約基奇令他難忘的「叮嚀」。

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小波特今夏被金塊交易至籃網，收到丹佛一哥約基奇「特別」的叮嚀。（圖／達志影像／美聯社）

性格低調的約基奇語出驚人寫道，「去紐約要收斂點，記得戴保險套。」這段話瞬間成為美媒熱議焦點，也讓球迷看見他在休息室裡少見的一面。

現年27歲的小波特，上季為金塊出賽77場，繳出場均18.2分、7籃板、2.1助攻，投籃命中率50.4%、三分命中率39.5%，仍是陣中重要火力。但在季後賽西區次輪不敵雷霆後，金塊選擇重整陣容，最終將他送往籃網。前進布魯克林後，小波特預計被賦予更吃重的角色，成為重建藍圖的關鍵拼圖。

值得一提的是，小波特上個月才意外登上台灣媒體版面，跨性別網紅小A辣被爆與一名身高超過200公分的美籍男子在五星級飯店幽會，照片曝光後，不少網友瘋猜對象就是曾在2023年來台替中信兄弟開球的小波特。雖然照片中該男子手臂刺青遭馬賽克處理，但小波特左臂確實有醒目的刺青，更加深外界猜測。

▲約基奇繳出37分恐怖大三元，領軍金塊笑納5連勝。（圖／路透）

▲約基奇叮嚀小波特轉戰紐約後「記得戴套」，展現幽默的一面。（圖／路透）

關鍵字： NBA金塊籃網約基奇小波特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

熱門新聞

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4台灣3比0擊退日本　二連霸奪第8冠

5被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

最新新聞

1道奇1比5不敵教士跌至國聯西區第二

2「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

3小波特豪語「總能把湖人打爆」

4洋基苦吞對戰紅襪8連敗！

5約基奇送別小波特　竟叮嚀記得戴套

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366