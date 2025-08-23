運動雲

>

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

▲瓊斯盃中華白隊陳將双。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃國手陳將双，傳出有可能考慮返台打職籃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

隨著台灣兩大職籃TPBL、PLG今夏再度合作、合併破局，兩聯盟重回各自為政局面下，在自由球員市場好手經歷各隊「廝殺」比價，動向大致塵埃落定情況下，仍有部分球員目前仍未確定新賽季動向。其中，上季前進中國CBA聯賽的新世代好手陳將双，就傳出不排除返台效力可能性，有機會成為台灣職籃球隊下一波鎖定目標。

現年22歲，身高185公分的陳將双，昔日在光復高中時期，曾有HBL「最強高中生」稱號，曾短暫旅美後返台就讀世新大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在去年正式投入CBA選秀，以首輪第8順位被南京同曦挑中，並展開個人旅外生涯，不過新秀賽季並未有太多機會，多數時間都在CBA旗下發展聯盟CBDL出賽磨練。

賽季結束後，陳將双返台也投入本屆瓊斯盃賽事，並在中華白隊效力，出賽7場平均繳出10.1分、2.6籃板、1.9助攻、1.3抄截。

根據陳將双所屬經紀人透露，陳將双目前確實已經恢復「自由身」，也不排除持續挑戰CBA可能性，但確實也有考慮返台投入職籃舞台。

事實上，去年陳將双也曾報名國內兩大職籃TPBL、PLG新人選秀會，其中雖然PLG選秀落選，但TPBL選秀則是在首輪第7順位被新北國王挑中，但當時雙方並未達成合約共識，隨後陳將双在被CBA選秀網羅後，也選擇西進。

根據TPBL職籃現行「賽務規章」第三章 球團及球員簽約與薪資規範之第四條「新人球員簽約規範」其中第5點，若球團於選拔球員後未與球員磋商契約，或於簽約後無正當理由未將其註冊，球員得向本聯盟申訴；通過申訴委員會審查者，該球員成為自由球員，得逕與聯盟其他球團簽約。

因此，陳將双接下來若選擇投入PLG職籃，將被視為「自由球員」身分，至於TPBL職籃方面，由於當時並未與國王簽約，預料也將有可能成為自由球員身分。

目前PLG職籃新球隊「洋基工程」在剛剛成立情況下，勢必將大舉招兵買馬，日前已經有消息傳出，洋基工程已經鎖定一位具有瓊斯盃國手資歷的年輕旅外好手可能入隊，若再能網羅陳將双，後場新世代雙槍將有望成型。

▲瓊斯盃中華白隊陳將双。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳將双上賽季在中國CBA聯賽效力。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 陳將双台籃PLGTPBLCBA最強高中生

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

熱門新聞

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

馬刺傳奇球星「小跑車」帕克　喊話盼前進NBA執教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣3比0擊退日本　二連霸奪第8冠

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

4不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

5威能帝連9場優質先發　只有2勝也笑了

最新新聞

1不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

4馬刺傳奇球星帕克　盼前進NBA執教

5威能帝連9場優質先發　只有2勝也笑了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366