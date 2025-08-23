台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

▲瓊斯盃國手陳將双，傳出有可能考慮返台打職籃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

隨著台灣兩大職籃TPBL、PLG今夏再度合作、合併破局，兩聯盟重回各自為政局面下，在自由球員市場好手經歷各隊「廝殺」比價，動向大致塵埃落定情況下，仍有部分球員目前仍未確定新賽季動向。其中，上季前進中國CBA聯賽的新世代好手陳將双，就傳出不排除返台效力可能性，有機會成為台灣職籃球隊下一波鎖定目標。

現年22歲，身高185公分的陳將双，昔日在光復高中時期，曾有HBL「最強高中生」稱號，曾短暫旅美後返台就讀世新大學。

在去年正式投入CBA選秀，以首輪第8順位被南京同曦挑中，並展開個人旅外生涯，不過新秀賽季並未有太多機會，多數時間都在CBA旗下發展聯盟CBDL出賽磨練。

賽季結束後，陳將双返台也投入本屆瓊斯盃賽事，並在中華白隊效力，出賽7場平均繳出10.1分、2.6籃板、1.9助攻、1.3抄截。

根據陳將双所屬經紀人透露，陳將双目前確實已經恢復「自由身」，也不排除持續挑戰CBA可能性，但確實也有考慮返台投入職籃舞台。

事實上，去年陳將双也曾報名國內兩大職籃TPBL、PLG新人選秀會，其中雖然PLG選秀落選，但TPBL選秀則是在首輪第7順位被新北國王挑中，但當時雙方並未達成合約共識，隨後陳將双在被CBA選秀網羅後，也選擇西進。

根據TPBL職籃現行「賽務規章」第三章 球團及球員簽約與薪資規範之第四條「新人球員簽約規範」其中第5點，若球團於選拔球員後未與球員磋商契約，或於簽約後無正當理由未將其註冊，球員得向本聯盟申訴；通過申訴委員會審查者，該球員成為自由球員，得逕與聯盟其他球團簽約。

因此，陳將双接下來若選擇投入PLG職籃，將被視為「自由球員」身分，至於TPBL職籃方面，由於當時並未與國王簽約，預料也將有可能成為自由球員身分。

目前PLG職籃新球隊「洋基工程」在剛剛成立情況下，勢必將大舉招兵買馬，日前已經有消息傳出，洋基工程已經鎖定一位具有瓊斯盃國手資歷的年輕旅外好手可能入隊，若再能網羅陳將双，後場新世代雙槍將有望成型。

▲陳將双上賽季在中國CBA聯賽效力。（圖／記者林敬旻攝）