兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投威能帝今（23日）主投6局僅失2分責失，完成連續9場優質先發，幫助球隊終結「周六魔咒」，止住8連敗。賽後他心情輕鬆，對於這段穩定表現笑說，「我感覺很好，過去這兩個月身體狀況非常好，投球也在最佳狀態。」

威能帝此役拿下本季第9勝，但在連續9場優質先發裡，其實僅有2場勝投進帳。對此他苦笑回應，「哈哈哈哈，我知道、我知道！當然我也想贏，但這不是我能控制的，可能我表現很好，但對面投手也表現很好。最重要的，是我能維持很好的身體狀態。」

桃猿自6月21日之後，周六比賽吞下8連敗，直到今天才終於止敗。威能帝透露自己其實有關注到這項數據，「這我知道、我知道，有看到這數字。我想今天開始之後，每一場比賽對球隊來說都非常重要。」

總教練古久保健二點出，威能帝上一次對兄弟一役，在3比0領先卻遭逆轉，之後表現愈發穩定，是接下來連9場優質好投一大關鍵。

對此威能帝表示，「對我來說，每一場比賽都很重要。那一場失利，我心很痛，但就是提醒自己專注，把工作做好，希望能有好表現幫助球隊贏球。」

當時一度傳出，威能帝賽後落淚，記者今天追問此事，威能帝笑回，「No、No、No，我沒哭，但情緒確實比較激動一點。當然我也想贏球，但這就是比賽的一部分。」