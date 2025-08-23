運動雲

>

威能帝連9場優質先發！桃猿8比3斬獅　終結「周六魔咒」

▲▼威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今晚主場迎戰統一獅，趁著獅隊洋投布雷克狀況不穩，大有斬獲，終場以8比3奪勝，不僅讓統一吞下近期3連敗、對戰更苦吞5連敗，桃猿也終於擺脫從6月21日以來「周六不勝」的魔咒，止住8連敗。

獅隊在2局上率先開張，林岱安安打帶回1分，不過猿隊隨即在2局下反撲，林子偉高飛犧牲打追平比數。

3局下，布雷克控球失準，連續被林智平、林泓育敲安，又對林承飛投出保送，形成滿壘局面，張閔勛適時安打送回2分，猿隊就此逆轉超前。

5局下桃猿再度施壓，成晉、林智平連續安打，林泓育高飛犧牲打再添1分；統一游擊手陳聖平隨後發生失誤，讓桃猿持續攻勢，林子偉補上深遠三壘安打，一口氣追加2分，徹底打垮布雷克。

布雷克今天投4.2局就用102球，被敲10支安打，失6分（4分責失），吞下本季第9敗，也是本季第3度單場遭到雙位數安打，單季敗場數持續刷新個人新高。

獅隊在6局上靠林子豪安打追回1分，但攻勢有限。6局下猿隊再有機會，卻在雙盜壘戰術失敗下斷送攻勢。

7局上，呂詠臻登板，被敲1安後連飆2K，生涯百K達成。7局下，獅隊第3任投手王鏡銘登板仍擋不住，林承飛擊出二壘安打、林子偉獲保送，李勛傑再補上中外野三壘長打，貢獻2分打點，將比數拉開。

桃猿洋投威能帝依舊穩健，主投6局用106球，被敲6安，送出6次三振，僅失2分責失，收下勝投，連續9場繳出優質先發表現，持續扮演球隊王牌，本季第9勝到手，累計125次三振，穩居三振王，賽後獲選單場MVP。

