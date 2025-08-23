運動雲

大谷翔平是「瘋狂的傢伙」…昔日隊友讚嘆目睹衝擊場景

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平19日（台灣時間20日）在客場對落磯之戰，敲出本季第44轟。這支擊球仰角僅19度的強勁平飛球，以初速115.9英里（約186.5公里）的驚人速度，直飛進右外野牛棚。

當時在左外野守備的落磯外野手莫尼亞克（Mickey Moniak），親眼見證這一幕，直呼「難以置信」。

莫尼亞克曾在天使與大谷共事一年半，場上場下關係融洽，對翔平的火力早已見識無數次。不過，他坦言第44轟依舊讓自己感到震撼，「這是我看過的球員中，擁有不可思議力量的人。他真的有著超乎常人的爆發力。」

兩天後再次談到這發全壘打時，莫尼亞克甚至能準確回憶細節，「啊，對了，那顆球的擊球初速大概是116英里（約187公里）吧。」他形容這大谷翔平是「瘋狂的存在」，並透露過去曾一起打擊練習，當時已令人印象深刻，如今又看到他在比賽中的表現，再度驚嘆不已。

即使現在成為對手，莫尼亞克依舊難掩對大谷的敬佩，「太瘋狂了……他擁有異於常人的天賦。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

