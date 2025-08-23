大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

記者王真魚／綜合報導

養樂多隊度過19年現役生涯、累計接受過10次手術的館山昌平，談到了道奇投手大谷翔平自Tommy John 手術復出後的驚人之處。

目前擔任社會人棒球隊「丸八北日本公司」監督的館山，球員時期曾是養樂多王牌。2009年拿下16勝、奪得勝投王，生涯6度單季雙位數勝投，累計85勝。然而他也動過多達9次手術，其中包含3次Tommy John手術。

退役後，他甚至又接受了第10次手術，始終與傷勢對抗。館山談到同樣經歷Tommy John手術後復出的翔平時表示，「不是說從手術中復出本身很厲害，而是他還能持續以二刀流身份奮戰，這才真正了不起。」

他指出，單純「復出」並非稀奇之事，但大谷的方式令人震撼。「如果只看投球，當然會覺得很厲害……但真正驚人的是，他在投球前後仍能以打者身分大放異彩。我覺得他正在完成不可思議的壯舉。」

截至目前，大谷在球隊128場比賽中出賽125場，交出打擊率.285、44轟、OPS 1.018的成績，同時還有10次登板。對於這樣的二刀流表現，館山盛讚：「我和隊友、其他職棒選手聊天時，大家都覺得二刀流不可思議。一般投手在投完5、6局的隔天，根本不會想要全力奔跑。但他投完隔天甚至隔兩天，身體還在疼痛，卻還能盜壘、開轟，這實在太驚人。」

他也談到打擊時對手肘的負擔，「我只負責投球，但（手術後）甚至考慮過要不要從右打改成左打，因為對手肘壓力太大。所以我覺得他本來就是左打或許是好事。但即便如此，他不是在業餘比賽，而是在大聯盟的頂尖舞台復出，還能轟出這麼多全壘打，真是讓人佩服。」

對於大谷年年進化，館山說，「老實說，我也無法完全理解。但他能在最高水準的聯盟展現超越我們想像的實力，真的讓人感到興奮。他正在完成過去沒有人想過的成就。所以未來他會投出什麼樣的內容，我已經不必去想像了，因為怎樣都會讓人充滿期待。」