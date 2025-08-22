張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

▲打職棒9年首次拿MVP的張洺瑀，不禁哽咽，感謝自己堅持到現在 。（圖／富邦悍將提供）

文／中央社

中職富邦悍將今天原本落後，不過第5局追平後，7局下張洺瑀代打敲出超前安打，終場以6比4賞給味全龍4連敗，打職棒9年首次拿MVP的張洺瑀，不禁哽咽，感謝自己堅持到現在。

今天在新莊棒球場賽事，龍隊2局上靠著4支安打，率先攻下3分；不過4局下悍將的范國宸轟出陽春砲之後，陳真、豊暐擊出安打，接著陳愷佑擊出滾地球，游擊手張政禹選擇傳本壘發生傳球失誤，悍將僅剩1分落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5局下悍將的張育成敲三壘安打後，張進德再補上安打，追平比分；7局下張進德選到保送後，范國宸、張洺瑀都敲出安打，攻下超前分，豊暐再敲2打點安打；龍隊在8局上追回1分，不過最終悍將仍以6比4奪下2連勝，並賞給龍隊4連敗。

第7局代打敲出超前安打的張洺瑀獲選為單場MVP，他表示，當下只想把球打平、打強，想盡辦法幫球隊取得這1分。加入職棒第10個球季、約9年，張洺瑀終於拿下首次單場MVP，他直呼：「很不可思議，也很緊張。」

張洺瑀在MVP頒獎時也一度哽咽，他指出，從一開始進職棒捕手身分轉戰外野，「堅持到現在，感謝自己沒有放棄，每天做自己覺得對的事情，我每個遇過的教練、隊友都是恩人。」

張洺瑀也坦言，這座單場MVP來得有點晚，「雖然光是站穩一軍也還不夠格，但我還是很努力想要表現。」 談到第7局會換高捷代跑張進德、張洺瑀代打陳真，悍將總教練陳金鋒表示，「陳真的得點圈擊球率比較沒那麼高，張洺瑀是左打、擊球率也比較高，那是非常關鍵的打擊，不只他、今天球隊每個環節都做得很好。」

悍將先發投手魔力藍（Shawn Morimando）此戰用110球投滿7局，被敲出5支安打，其中4支集中在第2局，投出3次保送、4次三振，失掉3分演出優質先發，奪下本季第7勝。