宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今在台北大巨蛋以4比3擊退台鋼雄鷹，終結對手4連勝。先發投手「美美」鄭浩均僅投4局失3分就退場，所幸牛棚接力穩住陣腳，加上宋晟睿單場雙響砲火力加持，兄弟驚險收下勝利。

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟）

總教練平野惠一賽後表示，鄭浩均此戰表現雖未盡理想，但心態面有所成長，「他之前有跳過一次輪值，狀況調整本來就不容易。這場比賽他自己應該會不滿意內容，但下場後並沒有太負面，這就是進步。」

平野也提醒，投手必須記得身後還有守備支援，有時候會陷入孤軍奮戰的感覺，但一個好投手不能忘記身後有隊友在幫忙。

談到宋晟睿的雙響砲，平野笑稱自己也有「功勞」，他透露，「前一天練習日我扮演後勁，算是『後勁二號』，跟睿睿對決，練習時我還壓制他。後來他加練特打，把成果帶到比賽中，不信的話，你們等等可以問他。」

宋晟睿本季率先達成「雙十」（10轟、10盜），平野則期許他未來不只長打，還要更專注在提升上壘率。

對於能突破「不敗神話」後勁，平野認為，心態是關鍵，「就像賽前講的，面對好投手，大家必須抱著『我們要打敗他』的心態，而不是想著『怎麼辦』。今天全隊在這方面做得很好。」

平野也特別點出其他打者的重要性。他形容黃韋盛、陳統恩在打席上的纏鬥延長了攻擊時間，雖然不像全壘打那樣顯眼，但作用相當關鍵，「就像拳擊比賽裡的肉搏戰，消耗對手體力，創造後面進攻的機會。」

他也提醒，對上後勁這樣等級的投手，不可能期待連續安打，「三支安打不一定換得到1分，所以打線必須更專注在戰術和任務的執行。」

此外，他也稱讚牛棚群在鄭浩均退場後成功鎖死雄鷹攻勢，「今天牛棚真的幫了大忙，投得非常好，讓比賽能守住勝利。」