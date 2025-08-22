運動雲

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者胡冠辰／綜合報導

第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今（22日）晚間持續上演激戰，超級循環賽上演台日經典戰役，雙方輪番猛攻後，中華隊在關鍵第5局再度發起攻勢，攻下2分重奪領先，最終10比7扳倒日本，順利晉級明晚6點半的冠軍戰，將與日本再次交手，力拚二連霸。

本場比賽，日本隊守備頻頻出錯，全場共發生6次失誤，成為致命敗因，超級循環賽結束後，台灣、日本與南韓同為2勝1敗，經由TQB（團隊質量比）計算，台、日脫穎而出取得冠軍戰門票，南韓則將與菲律賓進行季軍賽。

比賽開打，中華隊首局便展現積極進攻，柯邵捷靠保送上壘，配合短打與暴投站上三壘，隨後曾乙喆的游擊滾地球幫助球隊先馳得點。

第3局成為比數拉開的關鍵，中華隊掌握對手守備失誤迅速擴大差距，孫駿彥因內野失誤直上二壘，接著陳泊佑安打推進戰局，柯邵捷再擊出帶有2分打點的二壘安打，曾乙喆與江金澄也接連建功，單局攻下4分，中華隊取得5比0的領先優勢。

然而，第4局日本隊展現韌性，靠著4支安打與台灣守備2次失誤回敬5分將戰局拉回原點。

第5局中華隊並未受影響，持續給對手壓力，陳泊佑敲安，柯邵捷上壘後利用日本投手傳球失誤與暴投推進，溫以恩打出游擊滾地球送回關鍵超前分，江金澄則趁著對方又一次失誤再添1分，比分來到7比5。

第6局，中華隊攻勢未歇，陳瑞鑫與官上竣聯手擾亂對手防線，孫駿彥補上一支三壘安打再進帳2分，陳泊佑擊出的滾地球讓對手再度出錯，追加1分，徹底鎖定勝局；雖然日本在第7局追回2分，仍無力回天。

先發投手胡冠威穩定投出5局，雖被敲7支安打，但送出6次三振、無四壞球保送，5分皆為非自責分，成功收下勝投。

關鍵字： U15亞洲盃中華隊日本隊

