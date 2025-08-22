龍隊下放王維中休息調整　831大限前再找新洋投

運動雲

▲王維中。（圖／味全龍提供）

文／中央社

中職味全龍隊今天將左投王維中下放二軍，主要是上一場出賽後援投了60球，總教練葉君璋提到，王維中的狀況已經比之前好。此外，葉君璋透露，在831大限前，還會找1名新洋投。

味全龍隊將投手王維中、野手林孝程下放二軍，並拉2名投手張鈞守、呂偉晟上一軍。葉君璋賽前表示，主要是目前牛棚需要多1名投手，且王維中在20日賽事投了60球，就換別人上來。

王維中20日在台東棒球場、對台鋼雄鷹的賽事後援登板，用60球後援投3局，被敲4支安打，出現2次保送，失掉3分吞下敗投，近期連3場出賽有責失分。

葉君璋表示，20日賽事主要是配球上比較單調一點，讓對方比較好掌握王維中的球。 不過葉君璋提到，王維中的狀況比之前好很多，「至少不會像過去一樣，一上去力量出不來，上一場沒有這樣的狀況」。

另外，龍隊在18日註銷了洋投康龍（James Conner Greene），葉君璋說明，康龍的狀況聽回報感覺都不是很穩定，「如果沒有很確定，就繼續用原本的人」。

目前龍隊洋投有龍聖（Zac Lowther）、鑀龍（Aaron Leasher）、鋼龍（Drew Gagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）。雖然「831註冊大限」接近，不過葉君璋透露，還是找了1名新洋投，「他（新洋投）今年在國外有比賽，康龍是都沒有比賽，這是差別」。

龍隊領隊丁仲緯表示，新洋投是右投，今天已經到台灣，不過還在進行程序當中，「有確認會再跟大家公布」。

