運動雲

>

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

▲▼富邦悍將9名新秀合約完成入團。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將9名新秀合約完成入團。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

富邦悍將球團完成2025季中選秀會球員簽約作業，首輪新秀張育豪以合約總值740萬的條件加盟，除第七輪指名的投手陽杰恩另有生涯規劃外，新秀劉承佑、石梓霖、江庭毅、王偉軒、王君佑、黃騰威、高慶麟、鄭昭誠皆已完成簽約，期待未來共同為悍將奮戰。

悍將首輪指名來自普門中學的強打捕手張育豪，在高中時期展現強大的長打能力，於捕手位置也有高度可塑性，攻守兩端都具潛力，張育豪以簽約金560萬元、激勵獎金180萬元，合約總值740萬元的條件加盟，合約年限1.5年，一軍月薪9萬，展現球團對其潛力的高度期待。張育豪入選本屆U18世界杯中華隊，將於中華隊賽事結束後和球團報到。

第二輪來自穀保家商外野手劉承佑，去年在U18亞青賽表現亮眼，左投左打的他具備長打潛力，可望成為悍將未來外野重要戰力，劉承佑以簽約金470萬元、70萬元激勵獎金，合約總值540萬元的條件加盟，合約年限2.5年，一軍月薪9萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三輪選進來自輔仁大學的投手石梓霖，他在大專棒球聯賽幫助輔大拿下大專盃冠軍，並在春季聯賽拿下大學隊救援王，石梓霖以簽約金360萬元、激勵獎金55萬元，合約總值415萬、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟。

第四輪補進另一位高中捕手江庭毅，來自平鎮高中的他擁有出色的領導能力，且在U12、U15和U18層級皆曾入選過中華隊，國際賽經驗豐富，江庭毅以簽約金280萬元、激勵獎金60萬元加盟，合約總值340萬元的2.5年合約、一軍月薪9萬元的條件加盟，目前江庭毅參與本屆U18世界杯中華隊集訓，將於中華隊賽事結束後向球團報到。

第五輪則是來自業餘列特博生技的投手王偉軒，王偉軒在今年5月以自行培訓合約加盟悍將二軍，在二軍展現壓制力獲得球團肯定，王偉軒以簽約金200萬元、激勵獎金50萬元、合約總值250萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約簽訂，王偉軒已正式加入悍將，並完成一軍初登板。

第六輪選進國立體育大學外野手王君佑，以簽約金170萬元、激勵獎金60萬元，合約總值230 萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟。第八輪選入臺灣體育大學的外野手黃騰威，以簽約金65萬元、激勵獎金45萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟。

第九輪指名為北科附工投手高慶麟，以簽約金30萬元、激勵獎金30萬元、一軍月薪9萬元的2.5年合約條件加入。第十輪文化大學外野手鄭昭誠，以簽約金13萬元、激勵獎金30萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟。

本年度悍將共與9名選秀會指名球員談定加盟條件，第七輪指名的投手陽杰恩則另有生涯規劃放棄簽約，悍將球團祝福其有更好發展。除選秀指名球員外，悍將日前延攬投手李斯特、捕手楊笑虎、內野手蔡袁華辰、外野手童堉誠為自主培訓選手，球團期待年輕新秀們在投入球隊訓練後，早日成為悍將重要戰力、在職棒舞台發光發熱！

關鍵字： 中華職棒富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

熱門新聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

2鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

3《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

4富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

5中華隊U15亞洲盃10比0擊退菲律賓

最新新聞

1支持台灣帕拉運動　雲豹能源捐30萬

2台鋼巨蛋手感冰？休息室貼太陽圖加溫

3張育豪只簽1.5年　林華韋：少見但尊重

4龍隊下放王維中　再找新洋投

5悍將9新秀簽約　林威助給課題

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366