金慧成3A實戰復出敲雙安　Kiké克服左肘不適首度守備

洛杉磯道奇工具人金慧成因左肩滑囊炎自7月30日進入傷兵名單後，今（22）日在3A終於迎來實戰復出，擔任先發第2棒、左外野手，首打席就敲安，終場3打數擊出2支安打，展現火燙打擊手感。

本場比賽對手為水手3A，金慧成首局首打席面對對方左投，成功咬中1顆滑球，掃向右外野形成安打；4局上他在一二壘有人的情況下，擊出游擊方向內野安打。這是他自7月29日以來首度出戰正式比賽。

HYESEONG KIM HAS A HIT IN HIS FIRST AT-BAT BACK FROM THE IL!



Kim singles in the 1st inning and Esteury Ruiz moves to 2nd! pic.twitter.com/h6xojXdqmb — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) August 22, 2025

HYESEONG KIM MULTI-HIT GAME!



Kim singles to load the bases! pic.twitter.com/f3A2r87D1i — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) August 22, 2025

金慧成本季自韓國職棒轉戰MLB後，在大聯盟與3A間持續調整，7月底因左肩不適暫停出賽，此次實戰復出順利敲安，對他爭取重返大聯盟具有正面意義。

另一名道奇傷兵、曾在昨日以指定打擊身分復出的「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández），本場則擔任先發第3棒、中外野手，正式恢復守備位置。值得一提的是，E.赫南德茲日前是因左肘發炎進入傷兵名單，此次能回到外野防區，代表傷勢已明顯好轉。