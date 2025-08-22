公牛明年1月25日退休羅斯球衣　飆風玫瑰：這是為了芝加哥

No player will ever wear No. 1 for us again.



D-Rose will be celebrated throughout the season, including on four additional game dates where a collectible figurine will be given away at the gates while supplies last.



Ticket information ➡️ https://t.co/AYinN3ZD60 https://t.co/3ueXX5dSYm pic.twitter.com/jfsoN4Knrx — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

芝加哥公牛今（22）日正式宣布，將於台灣時間明年1月25日為羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，「飆風玫瑰」的1號球衣將被高掛在聯合中心的上空，與喬丹（Michael Jordan，23號）、皮朋（Scottie Pippen，33號）、洛夫（Bob Love，10號）和史隆（Jerry Sloan，4號）等傳奇並列，成為隊史第5件退休球衣。

▲羅斯的公牛1號球衣，將在明年1月正式退休。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅斯在2024-25賽季開打前宣布退役，結束15年NBA生涯。他曾替公牛效力了8季，2009年奪下新人王，2011年更以22歲之齡成為「史上最年輕」的年度MVP，帶領球隊打出62勝20敗的全聯盟最佳戰績，並闖進東區決賽，締造自1998年喬丹離隊後公牛的最佳季後賽成績。他生涯共出賽723場，待過尼克、活塞、灰狼、騎士與灰熊，3度入選全明星賽。

早在今年1月4日的「D-Rose之夜」，公牛就已表態會退休這位2011年MVP的1號球衣，但當時尚未確定日期，直到今日才正式宣布。

January 24, 2026 ????



Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025

羅斯得知消息後，在Instagram上感性寫道，「籃球帶給我的遠超過我所能想像。從恩格伍德到天花板高掛的球衣，我的故事始終是為了讓這座城市驕傲。這不是為了我，而是為了芝加哥，Peace and Love。」

▲公牛上季舉辦「D-Rose之夜」，邀請諾亞、鄧恩、布瑟等舊將同場慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

公牛球團則透過聲明表示，「芝加哥公牛隊將永遠不會再有人穿上1號球衣。我們將在1月24日（當地時間）退休羅斯的球衣，並在整個賽季慶祝他的成就與對芝加哥的影響。」球隊還安排4場比賽發放限量紀念公仔，設計靈感來自羅斯的重要里程碑，包括2009年新人王與2011年史上最年輕MVP。

回顧上季的「D-Rose之夜」，公牛曾舉辦全城慶典，打造專屬壁畫、展出生涯紀念品，並邀請諾亞（Joakim Noah）、鄧恩（Luol Deng）、布瑟（Carlos Boozer）等昔日隊友齊聚。羅斯當時也在中場演說中鼓勵孩子追夢，並談及自己退役後的新人生篇章。如今，他的球衣將正式與傳奇們並肩高懸，成為屬於芝加哥最驕傲的印記。