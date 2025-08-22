大谷翔平休養缺席洛磯戰　總教練羅伯斯保證：明天會出場

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，22日在客場對戰科羅拉多洛磯的比賽中因休養缺席，這是他本季第三次未能出賽，其中兩次因「父親假」請假，若排除特殊狀況，這也是他本季首次因調整休養而缺席比賽；道奇最終以9比5大勝，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也擔保大谷明天對教士的關鍵戰役中能夠上場。

大谷在前一日比賽擔任先發投手兼第一棒指定打者，主投4局失5分，吞下本季首敗，期間還被強勁平飛球擊中右大腿；儘管如此，他賽後仍語氣冷靜，向媒體表示：「目前來看（之後的出賽）應該沒問題，我會好好照顧，努力盡快回到正常狀態。」

球隊也原本就安排他在登板後的隔天休養，因此此役未出賽屬於計畫之中。

比賽前，道奇總教練羅伯斯談到大谷的狀態時透露，特別叮囑他：「我告訴他可以睡晚一點再來，他很重視睡眠。雖然應該還會有些疼痛，但明天應該會回到先發名單。」

Shohei Ohtani crushes his 44th home run pic.twitter.com/COf7roPmyA — MLB (@MLB) August 20, 2025

比賽中，大谷在休息區一邊放鬆，一邊替隊友加油，賽後，羅伯斯再度強調：「翔平沒問題，明天會回到打線。」

美國媒體《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞也在X平台即時更新，轉述羅伯斯的話：「翔平大丈夫。明日出場する（翔平沒事，明天會出場）。」