中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢

▲中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢。（圖／中職提供）

▲中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

結束台東的觀賽行程後，中華職棒回饋列車今（21）日駛抵花蓮平和國中棒球場，舉辦基層棒球回饋活動，邀請新城國小、富源國小、太巴塱國小與光復國中等四所學校的小球員參加棒球教室。

下午，中華職棒蔡其昌會長親臨現場進行捐贈儀式，致贈四校全新球具與裝備，盼能將職棒的熱血精神傳承給下一代，並勉勵孩子們努力精進、勇敢追夢。

上午的棒球教室由中華職棒與台灣運彩攜手舉辦，特別邀請「森林王子」張泰山以及味全龍捕手劉時豪擔任教練，親自傳授實戰技巧，也鼓勵小球員珍惜每一次上場機會，盡情享受棒球帶來的樂趣與成長。

▲中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢。（圖／中職提供）
▲張泰山、劉時豪。（圖／中職提供）

下午舉行捐贈儀式，中華職棒首度與悠遊卡公司合作推動原鄉回饋計劃。悠遊卡公司秉持數位轉型與創新精神，不僅提供便利、安全的支付服務，更積極投入永續發展與公益行動，此次與中華職棒攜手做公益，支持台灣基層棒球的發展。

值得一提的是，隨行的中職公益團隊與指導教練此行於花蓮下榻秧悦美地度假酒店。秧悦美地長期推動永續理念，此次也以實際行動響應運動公益，共同支持中職回饋活動，傳遞棒球精神。

蔡其昌會長今日也親自出席捐贈儀式，致贈多項棒球裝備，包括軟硬式棒球、球棒、捕手護具、頭盔、手套、釘鞋及練習衣等。

回饋列車已舉辦超過20年，他很感謝歷任會長對基層選手的照顧，也感謝贊助商長期支持，讓聯盟能在有餘力的情況下持續推動這項活動。

蔡會長說：「先有好的基層，才會有好的職業棒球；職棒強，國家隊才會強。」他認為，要讓台灣在國際賽場上取得好成績，首要任務就是扎根基層，培育出更多優秀選手，為台灣棒球建立堅實基礎。

回顧歷年的回饋列車，曾前往金門、澎湖等離島地區，今年則選擇到東部展開公益行動；蔡會長表示，聯盟每年都會前往不同地區舉辦回饋活動，並優先以離島與偏鄉學校為主，自己也會親自參與，希望能將職棒精神實地傳遞給孩子們。「我們每年會挑選十多所學校進行球具捐贈，希望透過職棒的力量，讓基層球員感受到溫暖與重視，也能在訓練上獲得實質幫助。」

▲中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢。（圖／中職提供）
▲中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢。（圖／中職提供）

台灣運彩首席顧問蔡明哲也親自到場致意，感謝蔡會長力挺台灣棒球發展，為整體環境帶來實質提升。蔡首席顧問表示，台灣運彩始終秉持初心，全力支持台灣運動推展，其中東部與離島資源相對有限，能為東部基層棒球盡一份心力，深感榮幸。

今日活動結束後，回饋列車將於明日開往台北，此次特別安排花蓮的小球員北上參觀城市景點並觀賞大巨蛋賽事，讓孩子們不僅能感受職棒氛圍，也有機會拓展視野、體驗都會生活。

中華職棒回饋列車將持續行駛，聯盟期望透過這項活動延續棒球精神，深耕基層球隊，為台灣棒球的長遠發展奠定基礎，讓基層球員擁有更完善的培育環境與成長機會。

