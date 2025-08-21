運動雲

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

▲▼天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星大聯盟生涯累積990K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

菊池雄星今（21）日迎來本季第27場先發，主投7局用88球、挨7安打、送出4次三振、失1分，完成本季第4度HQS高優質先發，率領洛杉磯天使以2比1險勝辛辛那提紅人。賽後菊池大聯盟生涯三振數來到990K，超越黑田博樹，登上大聯盟日本投手第5名。

菊池在前2戰合計投9局失8分，當時自評「配球有點模式化」。此役他將先前偏多的滑球改以曲球為核心，壓制力明顯回穩，唯一失分出現在3局上、2出局、二壘有人時，被馬提（Noelvi Marte）咬中直球丟掉1分。

4局下，隊友孟卡達（Yoán Moncada）從前北海道日本火腿鬥士外援、現紅人先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）轟出本季第9號陽春砲扳平。

6局上，一段守備驚險考驗菊池韌性，無人出局一壘有人時，馬提擊出右外野飛球，天使右外野手與中外野手互相讓球，結果球應聲落地，紀錄上算作安打。

菊池當下跪地懊惱，但隨即回穩，用曲球讓克魯茲（Elly De La Cruz）擊出左外野飛球，再以全場最快95.8英里四縫線速球讓安杜哈爾（Miguel Andujar）擊成二壘滾地球，接著以曲球誘使海斯（Austin Hays）出棒，化解失分危機。

8局下，倫希佛（Luis Rengifo）在1出局、三壘有人時把握機會，掃出1分打點安打率隊超前，9局由老將賈西亞（Luis García）關門，收下勝利。

這場比賽菊池奪下4次三振，讓他美職生涯累計990K，超越黑田博樹的986K，升至日本投手大聯盟三振榜第5名，距離第4位的田中將大僅差1K。榜首仍為達比修有2041K，其次是野茂英雄1918K、前田健太1055K。

