佐佐木朗希第2次3A復健登板3.1局失2分　球速增加2.1英里

▲佐佐木朗希第2次復健登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇佐佐木朗希因右肩夾擠症候群自5月進入傷兵名單，今（21）日於3A完成第2次復健登板，主投3.1局被敲3安、失2分（1自責）、3保送、2三振，最快球速97.8英里，較上一次增加2.1英里，總用球數也由41球提升至60球。

佐佐木此役中5日先發，首局遭觸擊安打與犧牲短打後陷入得點圈危機，但靠高位四縫線速球迫使對手擊出中外野飛球，無失分脫困。

#Dodgers very encouraging first inning for Roki Sasaki. 14 P / 12 S / 1 IP / 2 H / 0 ER / 0 BB / 0 K FB 96.5 mph and splitter is looking good. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/PFNxLMwen7 — Dodgers_After_Duty (@msalas24) August 21, 2025

2局先以指叉球抓到實戰復出後首K，但從第2名打者開始連續四壞保送，再加上捕手傳球失誤，形成1出局一、三壘有人危機，被擊出犧牲飛球失1分。

3局以2個內野滾地球、1個中外野飛球解決打者，完成首個3上3下；4局開局連投3顆指叉球拿下三振，但面對下名打者投出保送，用球數達60球後退場，隨後接替登板投手未能封鎖壘上的跑者，使其帳面再掉1分。

Splitter

Splitter

Splitter



for Roki Sasaki’s second strikeout today! pic.twitter.com/UwriXCX475 — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) August 21, 2025

佐佐木本月15日於3A展開復健實戰登板，前役主投3局、挨6安、失3分、1保送、且無三振，最快球速95.7英里。本季在大聯盟共出賽8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72；復健2戰合計防禦率6.75。