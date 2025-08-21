運動雲

>

佐佐木朗希第2次3A復健登板3.1局失2分　球速增加2.1英里

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希第2次復健登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇佐佐木朗希因右肩夾擠症候群自5月進入傷兵名單，今（21）日於3A完成第2次復健登板，主投3.1局被敲3安、失2分（1自責）、3保送、2三振，最快球速97.8英里，較上一次增加2.1英里，總用球數也由41球提升至60球。

佐佐木此役中5日先發，首局遭觸擊安打與犧牲短打後陷入得點圈危機，但靠高位四縫線速球迫使對手擊出中外野飛球，無失分脫困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局先以指叉球抓到實戰復出後首K，但從第2名打者開始連續四壞保送，再加上捕手傳球失誤，形成1出局一、三壘有人危機，被擊出犧牲飛球失1分。

3局以2個內野滾地球、1個中外野飛球解決打者，完成首個3上3下；4局開局連投3顆指叉球拿下三振，但面對下名打者投出保送，用球數達60球後退場，隨後接替登板投手未能封鎖壘上的跑者，使其帳面再掉1分。

佐佐木本月15日於3A展開復健實戰登板，前役主投3局、挨6安、失3分、1保送、且無三振，最快球速95.7英里。本季在大聯盟共出賽8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72；復健2戰合計防禦率6.75。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

熱門新聞

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

2PLG第4隊洋基工程　李逸驊有望成主帥

3奧運金牌名將李洋　傳接運動部長

4鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

5聯盟官網揭大谷翔平三大關鍵改變

最新新聞

1佐佐木3.1局失2分　球速增加2.1英里

2成力煥加盟富邦勇士　出任助理教練

3道奇教練團一致點評：大谷投球沒力

4日本職籃得分王尚迪　加盟新北國王

5大谷4局失5分道歉：丟臉的投球內容

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366