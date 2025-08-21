變化球難掌控！4局失5分本季最慘　大谷道歉：丟臉的投球內容

▲大谷翔平今日投球表現不佳。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（21）日二刀流出戰科羅拉多落磯，迎來大聯盟生涯第1000場出賽，不過他僅投4局就失5分，打擊端則是2打數1安打，最終球隊以3比8落敗。賽後大谷坦承此役變化球難掌控，直言自己表現丟臉，並向球隊致歉。

大谷首打席就擊出右外野二壘安打，延續連5場安打的紀錄；第3局飛球出局；第5局選到四壞保送；第8局由代打取代，提前退場。

Shohei Ohtani smokes the first pitch of the game 102 mph off the bat to extend his on-base streak to 18 games.



Shohei in August is slashing .381/.506/.746 with six home runs and 11 extra base hits.



He's absolutely locked in right now.



pic.twitter.com/qp3ypXyT4O — Doug McKain (@DMAC_LA) August 21, 2025

投手丘上的大谷則陷入苦戰，在2局下先掉2分，4局下更遭到落磯火力猛攻，不僅單局挨6支安打，還在面對阿西亞（Orlando Arcia）時，遭強勁平飛球直擊右大腿一度跛行，雖然他選擇留在場上繼續奮戰，可惜仍無法止血，最終4局共用66球，被擊出9安打、失5分，創下投手復出後的最差數據。

Orlando Arcia just hit an absolute missile off the leg of Shohei Ohtani



pic.twitter.com/xeIDEjia5u — Ben Verlander (@BenVerlander) August 21, 2025

賽後大谷表示，被強襲球擊中的右腿與過去遭觸身球的位置相同，但目前感覺「應該沒有太大問題」，會盡快治療恢復。他也強調「幸好不是擊中膝蓋」，算是避免了最嚴重情況。

對於投球內容，大谷直言，「真的很對不起球隊，對自己的投球很不滿，可以說是相當丟臉的投球內容。」

大谷此役首度在海拔5280英尺（1610公尺）的庫爾斯球場登板，這座球場因氣壓較低、空氣阻力小，被認為對打者有利，對投手則更加嚴苛。大谷坦承今日變化球不易掌控，不過他表示，「不是藉口，下次若有機會在這裡投球，希望能運用今天的經驗做好調整。」