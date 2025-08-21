運動雲

大谷翔平傷情更新！　羅伯斯：大腿腫脹，幸好不是膝蓋

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平大腿腫脹。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（21）日對上科羅拉多落磯，以「先發投手兼指定打擊」二刀流出賽，然而他僅投4局就被敲出9支安打，失掉5分，最終吞下本季首敗。比賽過程中，他更一度被強襲球擊中右腳，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）更新傷況，坦言「幸好不是膝蓋受傷」。

大谷在首局首打席擊出二壘安打，但隊友未能送回分數，隨後登板投球，首局3上3下；不過2局出現亂流，被對手連續安打失掉2分；3局暫時穩住局面，但4局再度失守，接連遭到莫尼亞克（Mickey Moniak）、多伊爾（Brenton Doyle）安打攻擊，隨後阿西亞（Orlando Arcia）擊出強勁平飛球，直接擊中大谷右腳形成內野安打。大谷當下表情痛苦，一度拖著腳步走動，氣氛緊張。

道奇防護員立即進場檢查，大谷進行簡短投球練習確認狀態後選擇續投，但仍被擊出安打再失1分，當下他在投手丘上單膝撐地，顯得無奈。完成4局投球後，教練團決定將他換下，未能完成原訂的5局投球任務。

羅伯斯賽後受訪時解釋，讓大谷提前退場的原因在於「比分差距已經拉開，加上肌肉出現僵硬，這是主要原因。」他透露，大谷腿部有腫脹情況，但慶幸的是「並非膝蓋，而是大腿受到衝擊。」語氣中帶有些許放心。

大谷此役投出66球，被敲9安、失5分，僅送出3次三振。這也是他自2021年9月對休士頓太空人以來，再度單場被擊出9支安打，追平個人最差紀錄。此役過後，大谷本季10場先發，戰績為0勝1敗，防禦率升至4.61。

