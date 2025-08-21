史利特勒6局完全比賽、史坦頓延長賽關鍵兩分砲　洋基橫掃光芒豪奪5連勝

▲紐約洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基新秀右投史利特勒（Cam Schlittler）21日先發對陣坦帕灣光芒的比賽中，前6局完美解決18名打者，展現壓制力；雙方3比3鏖戰至延長賽後，條紋軍強打史坦頓（Giancarlo Stanton）於10局上半轟出關鍵2分砲，助隊最終在佛州坦帕以6比4擊敗光芒，收下近期5連勝。

24歲的史利特勒今天火力全開，四縫線速球均速達97.7英哩，搭配犀利曲球讓打者難以招架；他前6局僅用66球送出6次三振，直到第7局才被辛普森（Chandler Simpson）擊出中外野安打，打破無安打與完全比賽的希望。

史利特勒最終繳出6.2局、1安打、無失分、8次三振的代表作，成為自 1966年彼得森（Fritz Peterson）以來，洋基首位新人先發投手在前6局保持完全比賽的人。

9局下半洋基終結者貝德納（David Bednar）一度只差一球就能完成救援，但光芒費杜奇亞（Hunter Feduccia）在2出局後敲出追平2分打點二壘安打，把比賽拖進延長。

洋基在10局上半派出代打史坦頓，他把費爾班克斯（Pete Fairbanks）的四縫線速球轟出場外，成為致勝2分砲，這是史坦頓近6場比賽第5支全壘打，隨後威爾斯（Austin Wells）也再補上一發，確保洋基勝利。

本場比賽洋基再度展現驚人長打火力，葛里沙姆（Trent Grisham）、威爾斯都擊出單場雙響，洋基在這個系列賽兩場比賽累積14發全壘打，追平自1901年以來，大聯盟2場比賽最多全壘打的紀錄，先前僅有 1999年辛辛那提紅人隊達成過，當時現任洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍是球員。