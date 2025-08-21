大谷翔平生涯第1000場出賽吞賽季首敗　道奇3比8遭落磯痛宰

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇21日作客丹佛，最終3比8不敵全聯盟墊底的科羅拉多落磯；迎來大聯盟生涯第1000場出賽的二刀流球星大谷翔平，今天以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，投手端表現失常，僅投4局失 5分吞下本季首敗，打擊方面則敲出一支二壘安打，延續5場連續安打紀錄，但最終無法以勝利紀念里程碑之戰。

Shohei Ohtani took a come backer off the leg and had to limp it off but stayed in the game pic.twitter.com/TvouRzHyHk [廣告]請繼續往下閱讀... August 21, 2025

大谷在首局展現壓制力，僅用滑球與變化球就完成三上三下，然而第2局開始，落磯打線頻頻攻擊，連續安打與戰術跑壘讓大谷陷入危機，隨後遭到道爾（Brenton Doyle）二壘打失掉首分，接著因阿爾西亞的高飛犧牲打再失1分。

比賽進行至第4局1出局一壘有人時，落磯阿爾西亞（Orlando Arcia）擊出強勁平飛球，直接擊中大谷右膝附近；大谷當場痛苦跛行，表情相當難受，隨即由總教練羅伯斯（Dave Roberts）與訓練員上場檢查狀況，雖然確認後決定讓他續投，但該局他再度被擊出安打失分，最終單局失掉3分；最終大谷投滿66球，4局被敲9安、無保送、送出3次三振，失5分，防禦率從3.47升高至4.61，苦吞復出後首敗。

How about that 4th inning? pic.twitter.com/3d3LPO8uv2 — Colorado Rockies (@Rockies) August 21, 2025

雖然投球不振，但大谷在首局首打席就敲出二壘安打，完成5場連續安打紀錄，整場比賽2打數1安打、1次保送；不過 8 局時因傷退場，由代打替換，大谷賽季至今打擊率 .285，累積44支全壘打、OPS達1.018。

然而同日費城人強打手舒瓦伯（Kyle Schwarber）轟出第45支全壘打，使大谷在國聯全壘打榜退居第二。

道奇全場被落磯打線擊出16支安打，救援投手亦無法止血，雖靠赫南德茲在6局擊出陽春砲追回1分，但隨即再度失分，最終以3比8吞敗，系列賽戰績1勝2負。