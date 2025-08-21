運動雲

>

大谷翔平右腳遭強襲球直擊！苦撐續投4局失5分　千場里程碑蒙上陰影

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平，台灣時間21日在丹佛客場對戰落磯的比賽，以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發出賽，迎來他大聯盟生涯第1000場出賽的重要里程碑；然而比賽卻在第4局出現驚險意外，大谷不幸被強勁打球直擊右腳，全場一度陷入緊張氣氛。

比賽進行至第4局1出局一壘有人時，落磯阿爾西亞（Orlando Arcia）擊出強勁平飛球，直接擊中大谷右膝附近；大谷當場痛苦跛行，表情相當難受，隨即由總教練羅伯斯（Dave Roberts）與訓練員上場檢查狀況，雖然確認後決定讓他續投，但該局他再度被擊出安打失分，最終單局失掉3分。

大谷在首局展現壓制力，僅用滑球與變化球就完成三上三下，然而第2局開始，落磯打線頻頻攻擊，連續安打與戰術跑壘讓大谷陷入危機，隨後遭到道爾（Brenton Doyle）二壘打失掉首分，接著因阿爾西亞的高飛犧牲打再失1分。

雖然第3局暫時止血，但第4局遭遇強襲球後情況急轉直下，整場比賽僅投4局，就被擊出9支安打、失掉5分，最快球速達99.1英哩（約159.4公里），仍難挽頹勢。

大谷去年接受右肘手術，本季重新以投手身份復出，上一戰面對老東家天使，他曾接近拿下勝投，卻在第5局遭遇逆轉；如今再度在千場里程碑賽遭遇右腳強襲意外，為他的投球之路再添考驗。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

