曾討論讓大谷翔平牛棚出發　道奇投手教練曝「最大阻礙」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）今（21）日談及大谷翔平的投手使用方式，他表示，球隊內部曾討論過是否以牛棚身分讓大谷登板，但現行大聯盟規則成了最大障礙。

普萊爾解釋，要讓大谷被認定為二刀流球員，前提是必須以先發投手身分出場，並兼任指定打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，「理論上若安排大谷在比賽中段登板，如第5局後投1、2局並非不可能，但一旦退場，就會失去指定打擊資格，等同同時結束打擊任務。」意味著現行制度下，道奇難以靈活調度他作為牛棚投手。

對於外界期待季後賽可能出現的特殊起用，普萊爾則語帶保留，「現階段並沒有太多考慮以中繼方式使用他。」

普萊爾強調，大谷牛棚登板的障礙並非健康疑慮，而是規則設計本身。他也透露，道奇內部在2個月前就曾針對此問題討論過，包括「如果只投1局，該如何安排」等細節，但在閱讀規則後發現仍存在模糊空間。

普萊爾說，「規則明確要求是必須以先發投手身分出場並兼任指定打擊，也就是說，他作為打者出場是大前提。」

普萊爾最後補充，雖然不能完全否定季後賽發生突發情況的可能，但目前規劃仍以大谷作為先發投手兼打者的模式為主。