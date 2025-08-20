運動雲

悍將全場14支安打僅得1分差點寫紀錄　鋒總點出關鍵問題

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

富邦悍將19日對樂天桃猿全場14支安打僅得1分，差點寫下聯盟紀錄，總教練陳金鋒點出問題，強調壘上有跑者時，攻擊位置需要加強。

回顧中職只有2019年8月16日的兄弟以及2013年8月1日的桃猿曾經全場14支安打，僅得1分，此次為富邦悍將隊第三次發生此情況。鋒總表示，「攻擊上沒有差很多。但一直在強調的是，壘上有人攻擊的位置，都打到不太好的位置，要擊出安打相對困難，當下如何掌握擊球位置，相對球路不好時，安打機率更低。壘上沒人大家都不錯，一再強調要再加油。」

回顧8局上陳愷佑衝上三壘被刺殺，以及陳真遭到牽制出局，也錯失反攻機會。陳金鋒表示，「陳愷佑那一球，打者打出去的球彈到三壘手後面，他拚一點是沒關係。陳真是比較大的失誤，壘上專注力要再加強，會影響到球隊，可能影響球隊氣勢。」

以分數來看，投手群表現不俗，至於先發投手黃保羅的表現，鋒總說，「開局沒有很穩，第二局開始回穩。」李東洺20日在二軍出賽，談到兩人輪值，鋒總表示，「看狀況，如果保羅身體維持穩定的話，會讓他繼續，給東洺更多時間恢復與調整，畢竟兩人今年局數多，他們也都是球隊未來重要的投手，也必須顧慮到比較多。」

談到傷兵情況，陳金鋒說，「李宗賢腳不舒服先觀察，有先讓葉子霆隨隊。」

