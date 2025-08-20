張育成大讚「是有的」　朱承洋「男人直球對決」被敲安打也不後悔

▲ 張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿牛棚投手朱承洋19日再度與從小到大的同學、富邦悍將張育成對決，這是兩人生涯第四次交手。朱承洋表示：「跟他進行男人的對決，投直球，他很會打，我當下是滿想跟他對決的，沒有輕易保送他。」直到第四次對決才敲安打，張育成也稱讚他，「是有的！」

談到這次好友對決，朱承洋坦言，「昨天有點失投，被他打出去。但不會後悔用直球對決，前幾顆球變化球引誘他，他也沒被我騙到。想說用速球看看，其實也沒有很到位，但他打得很強勁。」

張育成笑言，「滑球投出好球就可以解決掉我了。」回顧對戰4次有1次三振，張育成與好友的每一次對決都印象深刻，「他很強啊！我記得被他三振過，他『是有的』，跟他們SLOGAN一樣。」

形容朱承洋強在心臟，張育成說，「心臟強的投手才能在1分差當終結者，而且他的滑球小小的很可怕，幅度掉很大，只要注意那顆球好了，昨天只有第一顆和最後一顆，兩顆直球而已。第二顆滑球掉太大就揮空，之後兩顆都壞球。如果最後一顆是丟滑球應該會嚇到。」

張育成與朱承洋從泰源國中到台中高農（現興大附農）都是同學，本季開始對決難免在場上有些交流。朱承洋說，「前面三次有對看，這次沒有眼對眼，專注於打席，是比賽結束有互看。」張育成也說賽後有眼神交流，並且對於明星賽無法合體感到可惜。