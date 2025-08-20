「我很不滿意」鄧愷威自責單局2觸身釀禍　教頭好評卻未鬆口下一戰

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威20日（台灣時間）先發對戰教士，雖然前3局壓制力不錯，但第4局連續觸身球釀禍，最終僅投3.1局失3分（2自責），承擔敗投。賽後鄧愷威直言，最不滿意的就是第4局的兩次觸身球。

「前3局我覺得表現還可以。」鄧愷威透過翻譯表示，「第4局比較可惜，出現了兩次觸身球，這部分讓我很不滿意。」他坦言，這是影響比賽走向的關鍵。

巨人隊雖靠李政厚首局首打席全壘打先馳得點，但之後火力熄火，全場僅擊出4支安打、吞12次三振，未能替投手群提供火力支援。鄧愷威則在第4局陷入亂流，被敲安打後又連續打中打者，形成滿壘，隨後再被擊出安打失分，因而退場。

雖然結果不理想，總教練梅爾文（Bob Melvin）卻認為鄧愷威有進步跡象。他指出，「他比上次狀況更好，看起來控球也更穩。第一局掉分是因為守備失誤，他能化解危機。球質比之前好，有製造揮空的效果。」不過他也說，4局兩個觸身球，讓比賽有點失控。

鄧愷威本季從3A升上大聯盟後，至今4場出賽（3場先發）僅一次投滿5局，累積13.1局防禦率8.78，仍在努力尋找立足點。至於是否會保留在輪值，梅爾文表示還未確定，「現在談下次先發還太早。」

巨人若調整輪值，3A沙加緬度還有多名年輕投手隨時待命，包括從大都會換來的右投提德威爾（Blade Tidwell），他近期表現亮眼，可能成為下一個被拉上大聯盟的選項。