羅伯斯盛讚大谷得分能力　126場比賽攻下120分「說明了他的價值」

▲大谷翔平已累積120得分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（20）日在客場對戰科羅拉多洛磯，繳出1轟、2打點。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷在本季126場比賽已累積120得分時盛讚，「這是個可怕的數字，真的很驚人。」

羅伯斯表示，「翔平果然是個特別的天才，他現在打擊狀態非常好，能選到保送，上壘率相當高。今天那支全壘打更是令人印象深刻，擊球初速高達116英里的平飛球，真是漂亮。」

他接著說，「得分在棒球中是最重要的要素之一，因為比賽的本質就是防止失分、創造得分。翔平能上壘並且不斷得分，這個事實本身就說明了他對我們球隊是多麼有價值的存在。」目前大谷得分累積速度換算下來，整季有望挑戰154分。

Shohei Ohtani crushes his 44th home run pic.twitter.com/COf7roPmyA — MLB (@MLB) August 20, 2025

今日大谷在第2打席展現驚人力量，2局上2出局情況下，他迎戰左投岡伯（Austin Gomber）的內角低球，一棒將球掃出右外野全壘打牆，形成413英尺的陽春砲。值得一提的是，這發陽春砲擊球仰角僅19度，是他本季首支擊球仰角在20度內的全壘打，也是生涯第7支19度的全壘打，而大谷生涯最低角度的紀錄是18度，過去曾有2支。