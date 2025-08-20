大谷翔平22日預計休兵！羅伯斯考量曝光

▲大谷翔平預計22日休兵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（20）日對科羅拉多洛磯單場5打數1安打、貢獻2打點，其中包括本季第44號全壘打，率隊以11比4大勝。不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，大谷預計在明日登板投球後，於後（22）日迎來本季首次休兵。

本季大谷僅在4月因女兒出生而缺席過2場比賽，其餘均是全勤出賽。羅伯斯表示，「今天在休息區和他稍微談過，明天他會全力投球，後天我們計畫讓他休息，雖然不排除讓他以DH出賽，但目前傾向休養。」教練團表示將考量投打負荷與長期健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役大谷在第2打席展現驚人力量，於2局上、2出局情況下，迎戰左投岡伯（Austin Gomber）的內角低球，將球掃出右外野全壘打牆，形成413英尺的陽春砲。

Shohei Ohtani crushes his 44th home run pic.twitter.com/COf7roPmyA — MLB (@MLB) August 20, 2025

值得一提的是，這發陽春砲擊球仰角僅19度，是他本季首支擊球仰角在20度內的全壘打，也是生涯第7支19度的全壘打，而大谷生涯最低角度的紀錄是18度，過去曾有2支。

道奇此戰先發全員皆有安打，終場攻下11分，9局由左投班達（Anthony Banda）登板，連續解決3名打者順利收尾。大谷在比賽後站上投手丘檢查坡度，並與隊友笑著擊掌，為明日的本季第10次登板做好準備。